Borsa, 4 hafta sonra yeniden negatif
Borsa İstanbul, oldukça volatil bir hafta geride bırakırken; 4 haftalık aralıksız yükselişten sonra, içinde bulunduğumuz haftayı kayıpla tamamladı. BIST 100 endeksi, günün genelinde kararsız bir seyir izlerken; bankacılık endeksi yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.
İSTANBUL / EKONOMİ
Borsa İstanbul, dün 7747 puana kadar geri çekildikten sonra gelen tepki alımlarıyla günü yüzde 1'in üzerinde yükselişle tamamlarken, haftanın son işlem günü kayıpla tamamladı. Uzmanlar, yukarı yönlü hareketin devamında yakın direnç olarak 8150 seviyesinin, aşağı yönlü harekette ise 7900 seviyesinin izlendiğini belirtti.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 değer kazanarak 7988 puandan başlarken; 7888 - 7992 bant aralığında işlem gördü. Endeks, günü yüzde 0,82 düşüşle 7913 puandan tamamladı.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 1,44 ve yüzde 0,14 kayıpla işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8000 ve 8100 seviyeleri direnç, 7900 ve 7800 puan destek konumunda bulunuyor.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazancıyla 7978 puandan tamamlamıştı.