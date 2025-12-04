Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 11.036,82 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,76 puan ve yüzde 0,07 azalışla 11.029,06 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,12 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,40 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 7,62 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 10.900 ve 10.800 puan seviyeleri destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyeleri de direnç konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda risk iştahı sınırlı

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel jeopolitik ve mali gelişmeler risk iştahını sınırlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.