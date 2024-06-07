Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 140,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,80, holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,18 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD’de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Ülkede mayısta 182 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdam, 272 bin kişi yükseldi. İşsizlik oranı ise yüzde 3,9'dan 4'e çıktı ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde ödemeler dengesi, işsizlik oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisan ayında 6 milyar 132,4 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.