Oynaklığın yüksek olduğu Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Açılışta önceki kapanışa göre 122,35 puan ve yüzde 1,35 artışla 9.167,00 puana çıkan, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,18 değer kazanarak 9.241,66 puana çıktı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan satışların ardından piyasanın yeni haftaya hızlı alımlarla başladığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gündemiyle geçen hafta sert düşüş yaşanan endeks, haftaya alınan önlemlerle pozitif başlarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldığı haberleriyle satışlar hızlandı. Endeks, eksiye geçerken, kısa sürede toparlanma çabası görüldü.

Yeterli olmayan alımların ardından endekste değer kaybı yüzde 1'i aşarken, BIST 100 endeksi de Kasım 2024'ten bu yana ilk kez 9 bin puanın altına geriledi.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 9.299,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 254,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 183,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,70, holding endeksi ise yüzde 2,91 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,51 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren yüzde 0,67 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.300 ve 9.400 puan seviyeleri direnç, 9.100 ve 9.000 seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yön arayışı devam ederken, gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, ABD'de yeni konut satışları, Ifo iş dünyası güven endeksi, tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini dile getirdi.

Yurt içinde ise dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Bubüne başlarken, SPK'den dün yapılan açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti.