17 şirketin piyasa değeri 3 günde 1 trilyon TL eridi

Borsanın piyasa değeri 3 günde 1,9 trilyon TL gerilerken düşüş %13 oldu. Borsanın en büyük 17 şirketinin piyasa değerindeki kayıp ise 1 trilyon TL’yi buldu. Düşüşte bankalar başı çekti.

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz haftanın son üç işlem gününde gelen satışlarla birlikte sert düşüşler yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok yetkilinin gözaltına alınması borsada satışların ana gerekçesi oldu. Düşüş borsada trilyonluk erimeye yol açtı. BIST Tüm Endeksinin değeri üç günde 1,9 trilyon azalarak 13,04 trilyona geriledi. Piyasa değeri en yüksek 17 şirketin toplam değeri de aynı sürede 1 trilyon TL’den fazla azaldı. En büyük kayıp bankacılık sektöründe gözlendi.

Bankaların piyasa değeri 518 milyar TL azaldı

Düşüşten piyasa değeri en fazla etkilenen %27 ile Yapı Kredi Bankası oldu. Onu, %26,6 ile Akbank ve %25,5 ile İş Bankası takip etti. Öte yandan piyasa değeri en fazla azalan ise 134,4 milyar TL ile Garanti Bankası oldu. İş Bankası 103,5 milyar TL değer kaybıyla ardından geldi.

Holding ve sanayide güçlü satışlar

Sermaye yoğun sektör olarak öne çıkan holding ve sanayi şirketleri de düşüşten etkilendi. Koç Holding’in piyasa değeri 3 günde 77 milyar TL gerilerken, Sabancı Holding’teki düşüş 53 milyar TL’yi buldu. Ford Otosan, Ereğli Demir Çelik ve Sasa Polyester gibi sanayinin öncü şirketleri de toplamda 87 milyar TL değer yitirdi.

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Gelir artışında sorun bulunmuyor. Daha hızlı artan maliyet ve giderleri kontrol etmesi şart

Net Holding’in 2025 yılında nasıl bir performans sergilemesini bekliyorsunuz? / Sadık Atik

Sadık, bir şirketin gelirini artırması ileriye dönük büyümesi için öncelikli başlangıçtır. Şüphesiz bu tek başına yeterli değildir. Ayrıca maliyet ve giderleri de kontrol altında tutabilmesi gerekir. Net Holding, 2024 yılında gelirini %41 artırarak 19,3 milyar TL’ye çıkardı. Ancak maliyet ve giderlerdeki artış hızının yüksekliği, esas faaliyet kârının %2 gerilemesine yol açtı. Öte yandan yıl sonu net kârı da %18 gerileyerek 2,6 milyar TL’ye indi. Bu düşüşte ise yatırım amaçlı gayrimenkullerindeki değer azalışı etkili oldu. Gelen açıklamalar şirketin gelirini 2025 yılında da artıracağına yönelik. Ancak giderlerini kontrol etmesi önemli.

Piyasanın genelinde yaşanan sert satış dalgasından olumsuz etkilendi. Uzun vadede toparlanır

Emlak Konut GMYO’nun çıkışı son mu buldu? Bundan sonra ne olur? / Yusuf Şengör

Yusuf, bir hissenin fiyatı, yatırımcı beklentisi ve haber akışı gibi farklı faktörlerin birleşimiyle şekillenir. Bu nedenle hisse yükselirken genellikle güçlü beklentiler, haber akışı ya da olumlu mali verilerin etkisi gözlenir. Emlak Konut GMO, Kasım 2024’te en düşük 9,29 TL’yi gördükten sonra yönünü yukarı çevirdi. 17 Mayıs 2025’te ise en yüksek 16,41 TL’yi test etti. Ardından piyasadaki sert satış dalgasından etkilendi. Son bir haftada %23 geriledi ve kısa vadede yükseliş trendini aşağı kırdı. Hacimli düşüşün yaşandığı bu süreçte, karamsar havanın devamı satışları da teşvik etmeye yol açabilecek. Uzun vadedeyse toparlanması beklenmeli.

YATIRIM FONLARI

Deniz Portföy’ün DOV Fonu, euroya yatırım yaparak bir ayda %9 kazandırdı

Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon (DOV), toplam büyüklüğü 49,4 milyar TL’ye ulaşırken döviz bazlı fonlar arasında dikkat çekici bir yere sahip bulunuyor. Portföyünün en az %80’ini euro cinsi eurobondlar, kira sertifikaları, katılma hesapları ve dövizli mevduat gibi araçlara yönlendiriyor. Yüzde 37,90 doluluk oranına ve %1,80 pazar payına sahip. Yatırımcı sayısı istikrarlı şekilde artarak 15.784’e çıktı. Euro bazlı getiri hedefiyle dövizde çeşitlilik arayan yatırımcılar için DOV, hem güvenli liman hem de potansiyel kazanç fırsatı sunuyor. Son bir ayda %9,13 getiri sağlayan fon, %0,60 yönetim ücreti ve temkinli varlık dağılımı ile risk getiri dengesini gözetiyor. Volatiliteyi düşük tutarak sürdürülebilir bir getiri hedefleyen DOV, döviz yatırımı arayışındaki yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

İnveo Yatırım Holding, TLREF+%2 faizden bono ihraç etti

İnveo Yatırım Holding, nitelikli yatırımcılara 21.03.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 275.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%2 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, tek kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 1 olan bononun kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 20.03.2026 olacak.

TLREF+%2 YILLIK FAİZ

21 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,72 seviyesinde bulunuyor. İnveo Yatırım Holding’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %2 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFGKYH32620 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SASA

GES yatırımının ilk etabını devreye aldı. Mart sonunda kalan kısmı da tamamlamış olacak

SASA, Gaziantep Şehitkâmil’de inşası süren 45,7 MWp gücündeki GES yatırımının 26,2 MWp’lik bölümünü devreye aldığını duyurdu. Toplam yatırım büyüklüğü 25 milyon dolar olan projenin kalan kısmı ise mart sonuna kadar tamamlanıyor. Bu yatırım tamamlandığında, SASA’nın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %20’si yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmış olacak. Güneş enerjisi yatırımları, sanayi kuruluşları için enerji maliyetlerini azaltma ve karbon ayak izini küçültme açısından hayli önemli. Enerji yoğun sektörlerde, kendi elektriğini üretmek hem sürdürülebilirlik hedefine katkı sağlıyor hem de enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı koruma imkanı veriyor. Aynı zamanda enerji arz güvenliği ve maliyet avantajı açısından da önemli bir girişim olarak öne çıkıyor.

ODİNE TEKNOLOJİ

İTÜ ile yapay zekâ tabanlı telekom Ar-Ge’sinde iş birliğine gidiyor. Yeni projeler geliştirilecek

Odine Teknoloji, İTÜ ile telekomünikasyon sektöründe yapay zekâ odaklı yeni nesil yönetim sistemleri geliştirmeye yönelik iş birliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda; makine öğrenmesi, dijital ikiz, 5G ve ötesi ağlar gibi alanlarda ortak Ar-Ge projeleri yürütülecek. Şirket, İTÜ imkanlarından aktif şekilde yararlanırken yeni çözümler geliştirilmesini hedefliyor. Telekom sektörü, dijitalleşmenin ve otonom sistemlerin yoğunlaştığı bir döneme girerken, yapay zekâ ve makine öğrenmesi bu dönüşümde önemli rol oynuyor. Özellikle 5G sonrası dönemde ağların kendi kendini izleyip optimize etmesini sağlayacak sistemler, hizmet kalitesini artırırken maliyetleri düşürüyor. Üniversite sanayi iş birlikleri ise bu teknolojilerin inovasyon ekosistemini güçlendiriyor.

ASTOR ENERJİ

Romanya’da GES projesi için anlaşma imzaladı. Yurt dışında da aktif rol almayı amaçlıyor

Astor Enerji, yurtdışında sürdürülen yenilenebilir enerji projeleri kapsamında Romanya’da toplam 350 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali geliştirmek üzere üç ayrı sözleşmeye imza attığını duyurdu. Şirket, aynı zamanda yurtdışı yatırımları daha etkin şekilde yönetmek üzere yeni bir bağlı iştirak kurma çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenebilir enerji yatırımları, özellikle AB ülkelerinde karbon nötr hedefl eri doğrultusunda hayli önem taşıyor. Romanya gibi güneşlenme süresi yüksek, altyapı yatırımlarına açık ülkeler, firmalar için hem teknik bilgi birikimini değerlendirebilecekleri hem de döviz bazlı gelir sağlayabilecekleri pazarlar arasında yer alıyor. Astor Enerji’nin girişimi yalnızca yurt içinde değil, bölgesel pazarlarda da aktif rol alma hedefini gösteriyor.