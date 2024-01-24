Borsa İstanbul toparlanmaya çalışıyor

Borsa İstanbul, dünkü satıcılı seyrin ardından haftanın üçüncü işlem gününe tepki alımlarıyla başladı. Uzmanlar, İsveç’in NATO’ya girişinin TBMM tarafından onaylanmasının kısa vadede iyimserlik yaratabileceğini ancak tek başına yeterli olmayacağını belirtirken; 7990 seviyesi aşılmadan teknik olarak kuvvetli bir yükselişin zor olduğunu kaydetti.

Piyasalar yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını ve verilecek mesajları takip edecek. Piyasa beklentisi 250 baz puan faiz artırımı yönünde olurken, böylelikle faizlerde tepe noktaya ulaşılabileceği tahmin ediliyor.

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,41 değer kazanarak 7982 puana çıkarken; 7939 - 8019 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 11.13 itibarıyla yüzde 0,25 yükselişle 7966 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,18 ve yüzde 0,05 primle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8000 ve 8060 seviyeleri direnç, 7900 ve 7800 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 7950 puandan tamamlamıştı.