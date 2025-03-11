Borsa İstanbul'da en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu

ForeksHaber'in 11 Aralık-11 Mart döneminde 38 aracı kurum ve bankanın yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse 2 hedef fiyat tahmini yapılan Aydem Enerji oldu.

En az 2 hedef fiyat tahmini alan 83 hisse bu raporda değerlendirmeye alındı.

2 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Aydem 42,81 TL olan hedef fiyat ortalamasına göre getiri potansiyeli yüzde 101,93 oldu. İkinci sırada yüzde 95,73 getiri potansiyeli ile Akfen Yenilenebilir Enerji, üçüncü sırada yüzde 90,63 getiri potansiyeli ile Teknosa, dördüncü sırada yüzde 83,30 ile Big Chef ve beşinci sırada yüzde 76,83 ile Alfa Solar yer aldı.

En az 10 aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği hisseler dikkate alındığında en yüksek getiri potansiyelini sunan hisse yüzde 74,87 ile Mavi Giyim, yüzde 66,03 ile Koç Holding, yüzde 64,89 ile Ülker Bisküvi, yüzde 64,62 ile Aksa Enerji ve yüzde 63,89 ile Şok Marketler oldu.