Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 1'i aştı

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde primli seyrini sürdürdü. 11 Eylül'de 8403 puan ile tarihi zirvesini gören BIST 100 endeksinde, 8400 puan üzerinde kapanışların endeksin yönü açısından kritik olduğu belirtiliyor. Gözler, yurt içi piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P), Türkiye için not kararını açıklamasında. S&P'nin, Türkiye'nin not görünümünü yükseltebileceği öngörülüyor.

Açılışta yüzde 0,28 değer kazanarak 8242 puana çıkan BIST 100 endeksi, 8239 - 8379 bant aralığına hareket ediyor. Endeks, gün sonunda yüzde 1,41 yükselişle 8334 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksinde primli seyir gün içinde yüzde 3'ün üzerine çıkarken; kapanışta yüzde 2,94 artışla 8656 puanda bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8300 ve 8400 seviyesi direnç, 8200 ve 8100 puan destek konumunda bulunuyor.

Risk iştahına 'Fed' desteği

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, dün ABD'de açıklanan verilerin ardından Fed yetkililerinden gelen "şahin" söylemlerin "güvercinleştiğini" belirtilerek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını desteklediğini söyledi.