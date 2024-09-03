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Borsa İstanbul'dan iki hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla RTA Laboratuvarları (RTALB) ve Saray Matbaacılık (SAMAT) hisselerine 4 Eylül - 3 Ekim 2024 tarihleri arasında tedbir uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan iki hisseye tedbir kararı
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Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlemle için için tedbir kararı aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul tarafında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RTA Laboratuvarlari Biyolojik Ürünler İlac ve Makina Sanayi Ticaret A.S.(RTALB) ve Saray Matbaacılık (SAMAT) olmak üzere iki hissenin paylarına 4 Eylül - 3 Ekim 2024 tarihleri arasında tedbir kararı geldi.


Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RTALB.E ve SAMAT.E paylarında 04/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denildi.

 

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