Borsa liginde ilk çeyrek şampiyonu belli oldu

Spor endeksi, Ocak-Mart 2024 döneminde yüzde 6,8 değer kazandı. Açıklanan bilançolar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte spor şirketlerinin yılın ilk çeyreğindeki borsa performansını olumlu etkilerken, mali ve finansal açıdan yaşanan sıkıntılar ve yeşil sahalarda yaşanan olaylar ise hisse performansları üzerinde olumsuz etkiye sahip oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 20 yükselişle tamamlayan Beşiktaş, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Kulüp, bu dönemde Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi ve Ali Muhammed Al-Musrati'yi tranfer etmişti. Beşiktaş, ayrıca 3 yıllığına Beko ile forma göğüs sponsorluğu imzalamıştı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ de ilk çeyrekte yatırımcısına yüzde 6,8 kazandırdı. Galatasaray'ın hisselerindeki yükselişte kulübün yeşil sahalardaki performansı ve bilançolarının zarardan kara dönmesi de önemli paya sahip oldu. 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 döneminde 952,3 milyon lira zarar açıklayan Galatasaray, 1 Haziran 2023-30 Kasım 2023 döneminde 34,3 milyon lira net kara döndü.

Yılın ilk çeyreğinde Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 6,2, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri ise yüzde 11,8 azalış kaydetti.

Spor hisseleri mart ayında yatırımcısını üzdü

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüplerinin hisseleri mart ayında azalış kaydetti. Geçen ay yatırımcısına Galatasaray yüzde 4,1, Fenerbahçe yüzde 17,7, Trabzonspor yüzde 17,9, Beşiktaş yüzde 23,9 kaybettirdi.

Son haftalarda yeşil sahalarda taraftarının mutlu edemeyen Beşiktaş, borsada da yatırımcısını üzdü. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un hisselerinde mart ayında genel bir düşüş eğilimi görülürken, bu eğilim Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrasında da devam etti.

UEFA, ayrıca Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye sonraki 3 deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 80 bin avro para cezası verdi.

En fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip oldu. Kulüp, geçen ayı 12 milyar 348 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ı, 8 milyar 487 milyon 535 bin lirayla Fenerbahçe, 7 milyar 268 milyon 400 bin lirayla Galatasaray, 3 milyar 550 milyon lirayla Trabzonspor izledi.