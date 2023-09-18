Borsada açılış seansında yeni düzenleme

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Pay Piyasasında, Paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine, açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine, Yıldız Pazarda, Ana Pazarda ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine, karar verildi.

VİOP'taki tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Düzenlemeler 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.