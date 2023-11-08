Borsa'da gong Tureks Turunç için çaldı: Açılışta tavan oldu

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Münir Turunç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Buğra Baban katıldı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Tureks Turunç Madenciliğin bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Tureks, Afyondan yola çıkıp, kırk yıla yakın bir süredir üretim ve ihracat yaparak, dünya çapında marka olmuş değerli bir şirkettir. Tureks’in bu yolculuğu, sadece bir iş başarısı hikayesi değil, aynı zamanda bir vizyon ve cesaret başarısı hikayesidir. Bugün ise, Borsamızda işlem görmeye başlayarak, yeni ortaklarının kattığı güç ile, mali yapısını güçlendirecek, yatırımlarını gerçekleştirecek ve böylece bu başarısını daha da ileriye taşıyacaktır. Bu başarılı halka arzda emeği geçen tüm herkese, Şirketimizin kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına, aracı kurumumuzun özverili çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Tureks’e Borsa İstanbul ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Buğra Baban, “Bugün Marble Systems Tureks Turunç Madencilik’in Gong töreni için burada, bir aradayız. Türkiye’de halka arz olan ilk mermer şirketi olan Marble Systems Tureks Turunç Madencilik, yıllık 100 bin ton üretim hacmiyle Türkiye’de mermer ihracatında ilk 5 sırada yer alıyor. Bu zamana kadar yaptığı önemli AR-GE çalışmaları ve sahip olduğu patentleriyle sektör geçmişindeki önemli km taşlarına her zaman öncü oldu.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de ilk kez bir mermer şirketi halka arz oldu

Yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören halka arza, 1,81 kat talep geldi. Marble System Tureks Turunç Mandencilik’in %25,8’inin halka arzında, şirketin toplam halka arz büyüklüğü 646.971.151 TL oldu. Marble Systems markasıyla, Tureks Turunç Madencilik bünyesinde 50’yi aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, “Türk mermerini tüm dünyaya tanıtma hedefiyle uzun zaman önce Marble Systems markamızla yola çıktık. Bugün, Türkiye’de ilk kez bir mermer şirketi halka arz oldu ve oldukça başarılı bir sonuç aldık. Bu bizim için gurur verici bir tablo. Halka arz demek, bir şirketin sürdürülebilir, kurumsal ve şeffaf duruşunun geniş bir kitleyle paylaşılarak üst seviyelere taşınması demek. Bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirle gerek operasyonel gerekse Ar-Ge yatırımlarını hızlandıracak, ABD'de yakaladığımız dağıtım ağı başarısını Avrupa'ya taşıyacağız. Bunun için gerekli yatırımları yapmak adına alt yapı hazırlıklarını tamamladık. Ar-Ge adına ise üretim tesislerinde verimliliğe ve ambalaj tasarrufuna yönelik otomasyonu içeren yatırım planlarımız var. Ayrıca güneş enerjisi yatırımı ve otomasyon makine sistemleri yatırımlarımız da mevcut.” şeklinde konuştu.

Turunç: Yakın zamanda ABD ağını Avrupa’ya taşıyacağız

Törende konuşma yapan Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Münir Turunç, “Burada sizlerle birlikte bu anı yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tureks Turunç Madencilik olarak bizim hikayemiz, 80’li yılların başında Türkiye’deki ocaklardan çıkan blokların İtalya’ya sevk edilerek orada fason olarak işletilip ABD’ye ihraç edilmesiyle başladı. Bugün Marble Systems Tureks Turunç Madencilik markamızla, 5 kıtada 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD’de 1000’e yakın bayi, 12 showroom ve 7 depoyla devasa bir altyapıya sahibiz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle de ABD yatırımlarımıza devam ederken bir yandan da uzun zamandır altyapısı üzerinde çalıştığımız bu ağı Avrupa’da da aynı şekilde işler hale getireceğiz.” şeklinde konuştu.