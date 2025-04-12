Borsada haftanın kazandıran hisseleri belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada yurt içindeki siyasi gelişmeler ve yurt dışında da Trump’ın vergileriyle yön bulmaya çalıştı.

BIST 100 endeksi, 7-11 Nisan haftasını yüzde 0,01 oranında değer kazancıyla tamamlarken, bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 3,11, sanayi endeksinde de yüzde 0,19 oranında değer kaybı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 5,60 ile elektrik olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 4,62 ile spor oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca değer kazanan hisselerde başı yüzde 23,34 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) çekerken, ardından yüzde 15,50 ile Batısöke Çimento (BSOKE) ve yüzde 14,37 ile Oba Makarnacılık (OBAMS) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 12,31 ile Türk Traktör (TTRAK) gelirken, onu yüzde 7,61 ile Anadolu Sigorta (ANSGR) ve yüzde 7,57 değer kaybeden Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, 503 milyar 212 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 50 milyar 473 milyon TL ile Türk hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 33 milyar 91 milyon TL’lik kısmı Akbank (AKBNK) hissesinde ve 29 milyar 277 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı düşüşle 8 trilyon 556 milyar TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Aselsan (ASELS) 543 milyar 552 milyon TL ile ilk sırada geldi. Garanti BBVA’nın değeri 451 milyar 500 milyon TL ve Türk Hava Yolları’nın (THYAO) piyasa değeri de 427 milyar 800 milyon TL oldu.