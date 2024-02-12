Borsa soluksuz yükselişinde 7'inci haftasında

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçtiğimiz 6 haftayı yükselişle tamamlarken; yeni haftaya da rekor seviyeden başladı ve sonrasında da değer kazancını sürdürdü. BIST 100 endeksi, güniçi tarihi zirvesini 9159 puana çekti.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya yüzde 0,98 yükselerek 9134 puanla rekor seviyeden başlarken; gün içinde 9122 - 9159 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 11.27 itibarıyla yüzde 1,14 primle 9148 puanda bulundu.

Açıışta bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 1,03 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,62 ve yüzde 0,45 yükselişle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9200 ve 9300 seviyeleri direnç, 9100 ve 9000 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 9045 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.