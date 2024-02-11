Borsadan kaçış 7'inci haftasında
Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısında düşüş 7 haftadır aralıksız devam ederken; yatırımcı sayısı geçen hafta 42 bin 898 kişi azalarak 7,2 milyon kişiye geriledi.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında düşüş üst üste yedinci haftada da devam etti.
MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 9 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 42 bin 898 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 243 bin 334'ten 7 milyon 200 bin 436'ya indi.
Zirveden 1,37 kişi azaldı
Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 15 Aralık 2023 tarihinde gördüğü zirvesi olan 8 milyon 573 bin 476 seviyesinden 7 haftada 1 milyon 373 bin 40 kişi azalmış oldu.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,41 trilyon TL'den 11,9 trilyon TL'ye yükseldi.