Borsaya yeni bir şirket daha geldi: İlk işlemlerde kayıpta

Talep toplama sürecinde 1,71 milyon bireysel başvuruyla yoğun ilgi gören Horoz Lojistik için yapılan gong törenine, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Horoz Lojistik Onursal Başkanı Nurettin Horoz, Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Özkocacık, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, Horoz Lojistik Mali İşler Grup Başkanı Murat Kaplan, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Finansinvest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esen Pamir Karagöz ve QNB Finansinvest Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu katıldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Horoz Lojistik, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile ülkemizin ilk yerli lojistik kuruluşlarından biri olarak başarılı bir geçmişe sahiptir. Özellikle dağıtım ve depoculuk alanında, ülkemizin birçok birçok farklı kesimine sektörüne çözümler sunmaktadır. Çeşitlendirdiği iş kolları ile büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. İşte bu büyüme hedeflerine ulaşmada, Borsamızda işlem görmeye başlayarak bugün önemli bir adım atmıştır. Bu adımla, bir yandan büyümesinin finansamanını sağlarken, diğer yandan kurumsallaşmasını daha sağlıklı bir şekilde sürdürecektir.

Bu halka arz sürecinde gayret gösteren şirket çalışanlarına, aracı kuruma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Horoz Lojistik’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.” İfadelerini kullandı.

Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz ise, “Horoz Lojistik, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve Türkiye’nin öncü lojistik şirketlerinden biri olma hedefiyle 80 yılı aşkın süredir faaliyetlerini yürütüyor. Türkiye’nin köklü lojistik şirketlerinden biri olarak bugün ülkemizin ve dünyanın sayılı lojistik firmaları arasında yerini almanın gururunu yaşıyoruz. Bugün geldiğimiz bu nokta, bu uzun soluklu yolculukta birlikte yürüdüğümüz herkesin başarısıdır. Artık yaklaşık bir milyon 700 bin ortağımızla birlikte daha güçlüyüz. Bu vesileyle, halka arz sürecimize dahil olan 1,69 milyon yeni ortağımıza hayırlı olsun diyor, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

“Hedef; Teknolojik Yenilikler ve Çevre Dostu Lojistik Çözümleri”

Talep toplama sürecinde Horoz Lojistik olarak yoğun talep gördüklerine dikkat çeken Taner Horoz, “Başarıyla tamamladığımız halka arz sürecinin, Horoz Lojistik’in büyüme stratejileri ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırma yolunda önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyorum. Yeni ortaklarımızın desteğiyle, daha güçlü, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz. Ülkemizin ivedilikle ihtiyaç duyduğu ihracat hamlesinde Türk ihracatçısına yurt dışı pazarlarda rekabet avantajı yaratacak lojistik yapılanmaya gitmek olacak.” dedi.

Horoz Lojistik’in geleceğe yönelik planları arasında, teknolojik yenilikler, çevre dostu lojistik çözümleri ve yurt dışı pazarlara açılmak üzerinde daha fazla yoğunlaşmak yer alıyor diyen Taner Horoz, sözlerine şöyle devam etti:

“Ticaret Bakanlığımızdan, teşvik programı çerçevesinde, aldığımız önemli destekle İngiltere ve Almanya’da başlattığımız; AB ve ABD’de de yeni depolar oluşturarak Türk ihraç ürünlerinin Türkiye’den her türlü taşıma moduyla yurt dışı pazarlarına ulaştırılması, gümrüklenmesi, depolanması ve bayi, zincir mağaza, nihai tüketici dahil tüm dağıtım ve stok yönetim hizmetlerini en üstün verimlilik ve teknolojiyle desteklemek olacaktır. Bu vizyon ile şirketimizin global lojistik pazarındaki etkisini artırmayı hedeflerken, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Güneş enerjisi santrali, karbon salınımı, dijitalleşme ve yurt dışı depolarının yaygınlaştırılması gibi alanlarda öncü projelere imza atmaya devam edeceğiz.”

QNB Finansinvest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esen Pamir Karagöz ise, “42 konsorsiyum üyesi aracı kurum ile birlikte gerçekleştirdiğimiz halka arza 1,7 milyonun üzerinde yatırımcı katılmış olup, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisatının 2,00 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisatın ise 6,96 katı talep gelmiştir. Halka arz toplamda 3,24 kat ve 3,7 milyar TL büyüklüğünde talep ile tamamlanmıştır. Horoz Lojistik halka arzında, ek satış ile birlikte toplamda 24,6 milyon adet pay halka arz edilmiş, halka arz büyüklüğü 1 milyar 353 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve %27,19 halka açıklık oranına ulaşmıştır. Horoz Lojistik’in bu süreçten sonra yatırımcılarından aldığı destekle, yürüteceği projelerde başarılarına devam edeceğine olan inancımız tam. Biz de QNB Finansinvest olarak başarılı şirketlerin halka arzlarına liderlik etmeye ve yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

Horoz Lojistik’in halka arzında, 1.717.874 yatırımcıdan satışa sunulan payların 3,24 katına denk gelen 66.393.208 pay karşılığı toplam 3.651.626.440 TL tutarlı talep toplandı. Halka arzda payların yüzde 75’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,00 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep geldi.