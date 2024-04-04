Borsaya yeni bir şirket daha geldi: Tavan fiyatla açıldı

Halka arz sürecini toplam hisse sayısının 4,11 katı talep alarak tamamlayan IC Enterra’nın açılış gongunu, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, IC Holding CEO’su Murad Bayar, IC Enterra Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alp Keler birlikte çaldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmada, "IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlediğimiz gong törenine ve Borsamıza hoş geldiniz. IC Holding’in altyapı ve enerji alanındaki köklü geçmişi ve deneyimiyle kurulan IC Enterra, halka arzdan elde ettiği gelirle, enerji arz güvenliği açısından çok kıymetli olan yatırımlarını, çeşitlendirerek devam ettirecektir.

Enerji dönüşümüne katkısıyla ekonomiyi destekleyen bu değerli şirketimizi Borsa İstanbul’da görmekten dolayı çok mutluyuz. Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli ve yatırım ihtiyacı, bu alandaki halka arzların önemini bir kat daha arttırmaktadır.

Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum. IC Enterra’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Borsa İstanbul’a ilk adımımızı atmış olduk”

Gong töreninde, “IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı ile Borsa İstanbul’a ilk adımımızı atmış bulunuyoruz” diyen IC Holding CEO’su Murad Bayar şunları söyledi:

“IC Enterra’nın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Halka arz sürecini başarı ile yürüten tüm paydaşlarımıza ve bizi büyük talepleri ile onurlandıran yatırımcılarımıza sonsuz teşekkürler. Ben halka arzda gördüğümüz yoğun ilginin, IC Holding’e, IC Enterra’ya ve Türkiye’nin enerji sektöründeki potansiyeline duyulan güvenin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 4,11 kat talep de bunu gösteriyor” dedi.

“Bu bizim için önemli bir kilometre taşı”

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alp Keler ise törende yaptığı konuşmada, “Yarım asırdan fazla bir zamandır ülkemizde ve dünyada pek çok projeyi hayata geçiren IC Holding’in sahip olduğu uzmanlık ile yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren IC Enterra’yı yatırımcılar ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu bizim için önemli bir kilometre taşı. Bize bu yolda destek olan, yanımızda yer alan yatırımcılarımıza tekrar teşekkür ederek, yeni başlangıcımızın grubumuza, enerji sektörüne ve ülkemize hayırlı olmasını diyorum” diye konuştu.

“Sürdürülebilir bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz”

Talep toplama sürecinde yatırımcılardan büyük ilgi gördüklerini dile getiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok ise gong töreni sonrasında yaptığı değerlendirmede, “27-29 Mart tarihleri arasında Ak Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde gerçekleşen halka arza, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan 4,11 kat gibi oldukça büyük bir talep geldi. Bize duydukları güven için yatırımcılarımıza teşekkürlerimizi sunmak isterim. Biz IC Enterra olarak, sadece enerji sektöründe değil, aynı zamanda toplumumuzun ve gelecek nesillerin refahı için çalışıyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir enerji geleceği inşa etmeye kararlıyız” diye konuştu.

“Operasyonları kârlı bir şirketiz”

“Gördüğümüz yoğun ilgi, iş modelimizin ve gelecek vizyonumuzun yatırımcılar tarafından benimsendiğini gösteriyor. Aldığımız güçlü talep, şirketin sektördeki güçlü konumunu ve gelecek potansiyelini yansıtıyor” diyen Kızılok şöyle devam etti:

“Borsaya kote bir şirket olmak öncelikle bize, geniş bir yatırımcı tabanına erişim imkânı sağlayacak. Grubumuzun güçlü finansla yapısının yanı sıra yarım asrı aşan inşaat ve altyapı tecrübesi bizim en büyük motivasyon kaynaklarımız arasında yer alıyor. Biz operasyonları kârlı olan ve kâr odaklı büyüyen bir şirketiz. Yatırımcılarımız, halka arz süreci ile birlikte kârlı ve sürdürülebilir bir büyümeye de ortak oldu. IC Holding şirketleriyle birlikte yaratacağımız sinerjinin geleceğe doğru daha kararlı adımlarla yürümemizi sağlayacağına inanıyoruz. Amacımız, halka arzdan elde edilen geliri yeni yatırımlarda kullanarak, ülkemizin enerji talebine yanıt üretirken, istihdam yaratmak ve ülke ekonomisine destek olmak. Bugüne kadar yaptığımız HES yatırımlarıyla bir baz oluşturduk. Farklı bölgelerde yer almanın getirdiği coğrafi avantajlar sayesinde verimli, sürdürülebilir bir elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. HES’lerimizin yanına güneş ve depolamalı RES’lerimizi de dâhil ederek kaynak çeşitliliğimiz artıracağız. Bizim yeni yatırımlar noktasında ana stratejimiz rüzgâr ve güneş santralleriyle portföyümüzde kaynak çeşitlendirmesine gitmek.”