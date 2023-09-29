Borsaya yeni bir şirket daha geliyor: SPK'dan izin

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), beton kırma, işleme ve üretimi alanında makina üreticisi ve tesis tasarımcısı Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi şirketinin halka arzına izin verdi. Şirket, halka arz gelirinin neredeyse tamamı yatırım harcamaları ve işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacak.

SPK'nın dün gece yayımlanan bültenine göre, halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sermayenin 62.5 milyon liraya yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 12.5 milyon lira nominal değerli hisse ile kurucu Mehmet Kaybal'a ait 4.4 milyon lira nominal değerli hisse satılacak.

Halka arz hisse başına 25 liradan gerçekleştirilecek. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 422.5 milyon lira, yani 15.4 milyon dolar, halka açıklık oranı ise yüzde 27 olacak.

Şirkete giren paranın yüzde 42-45'i yatırım harcamaları, yüzde 42-45'i ise işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacak. Geri kalanı ise güneş enerjisi santrali kurulumu ve arge-ürün geliştirme harcamalarına ayrılacak.