Corpus Enerji'den halka arz planı

Corpus Enerji, fonbulucu platformunda 5 Eylül’de başlattığı yatırım turunu rekor seviyede sonuçlarla tamamladı. Corpus Enerji, şirket paylarının %10,78’inin yatırımcılara arzıyla 37,5 milyon TL fon talebiyle çıktığı yatırım turunun ilk 165 dakikasında kitle fonlama sistem yasalarının izin verdiği şekilde %20 ek fonlamayla birlikte 45 milyon TL toplayarak bir ilke imza attı. Başlangıçta talep ettiği 37,5 milyon TL’yi %331,3 oranında aşarak tur sonunda 124 milyon 247 bin 733 TL’lik rekor talebe ulaşan girişim, 6 bin 286 yatırımcıya pay vererek sistemin bugüne kadarki en başarılı sonucunu kayda geçti.

Girişim şirketi kampanya öncesinde yapılan talep toplama sürecinde 9 bin 68 kurumsal ve bireysel yatırımcıdan 147 milyon 437 bin 60 TL ön talep almış, bilançosunda sermaye yedekleri kaleminde bulunan toplam 5 milyon TL’yi yatırım turu sonunda toplanan fon ile birlikte 10 milyon TL'lik mevcut öz sermayesine ilave edeceğini açıklamıştı. Tura katılan yatırımcıların talep etmeleri halinde, fon aktarıldıktan altı ay sonra başlamak kaydıyla, şirketin belirleyeceği bir tarih aralığında, paylarını satmak isteyen yatırımcılardan talep toplayacağını da duyuran şirket, bu tarih aralığında paylarını satmak isteyen yatırımcılara paylarının en az %10-%50 arasını şirket kurucusu Baran Kılıç nominal pay tutarının iki katı değeriyle geri vermeyi planlıyor.

Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren katı sistemlerle sera gazı emisyonu olmadan temiz elektrik üreten ve kritik çevre sorunlarına yönelik çözümler geliştiren Corpus Enerji, eriştiği finansmanla Antalya Organize Sanayi Bölgesinde toplam 12 bin metrekarelik alandaki 7 bin 400 metrekarelik tesisinde yıllık 500 MW fotovoltaik (PV) panel üretimi gerçekleştirecek ve üç yıl içerisinde halka arz olacak.

“Bu alana yapılan yatırım ülkemizin enerji noktasındaki dışa bağımlılığını azaltacak”

Corpus Enerji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Baran Kılıç, “Coğrafi konumuyla güneş enerjisi potansiyeli oldukça zengin olan ülkemizde bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğinin altını çizen Corpus Enerji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Baran Kılıç, şirketin başlıca hedefinin Türkiye’deki bu açığı kapatacak teknolojiler geliştirmek olduğunu söyledi. Baran Kılıç, “Antalya'da faaliyetlerine başladığımız ve toplamda yaklaşık 15 milyon doları bulması beklenen güneş paneli üretim yatırımımız, temiz enerjinin geleceğini inşa etme vizyonumuzun bir parçası. Üretim tesisimize hali hazırda 1,3 milyon dolar sabit yatırım gerçekleştirdik ve üretimi büyütmek amacıyla yaklaşık 9,8 milyon dolar daha öz kaynaklarımızdan kullanabileceğimizi öngörüyoruz. Bu yatırımın somut hedeflerinin hem çevresel sürdürülebilirliğe hem ülkemizin enerji noktasındaki dışa bağımlılığını azaltmaya hem de ekonomik büyümeye katkı sağlaması kaçınılmaz. Tur sonucunda elde ettiğimiz fonun da yardımıyla üretim kapasitemizi arttıracak ve üç yıl içinde halka arz yoluyla borsaya kote olacağız. Türkiye’nin ve Corpus Enerji’nin geleceğine inanarak yatırım yapan yatırımcılarımıza, daha doğrusu birlikte ilerleme sözü verdiğimiz yeni iş ortaklarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu başarılarla dolu yeni başlangıç hepimizi için hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.