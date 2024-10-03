Değerini 157 milyar dolara çıkaran OpenAI için hangi şirket ne kadar yatırım yaptı?

Şubat 2024'teki yatırım turundan sonra OpenAI, yeni yatırım turunu da tamamladı. Şubat 2024'te 80 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan OpenAI, son turda 6,6 milyar dolar fon toplayarak, değerlemesini 157 milyar dolara çıkardı.

Sam Altman, her ne kadar geçen yıl içinde payına düşen darbeleri alsa da yatırımcıları OpenAI şirketine yüz milyonlarca dolar yatırmaya ikna edebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Şirketin değerlemesi şu anda halka açık şirketler olan Uber ve AT&T gibi devlerin seviyesinde.

OpenAI 6,6 milyar dolarlık fon topladıOpenAI 6,6 milyar dolarlık fon topladı

OpenAI'nin finansman turuna Thrive Capital eşlik ederken, Microsoft, SoftBank ve Nvidia da yatırımcılar arasında yer aldı.

CNBC-e'de yer alan habere göre OpenAI'in yatırımcıları ve yatırım miktarları şöyle:

Thrive Capital

Josh Kushner tarafından kurulan girişim sermayesi şirketi Thrive Capital, Slack ve Instagram gibi şu anda oldukça tanınan şirketlere erken aşamada yatırım yaptı. Şirket OpenAI'ye daha önce de yapmıştı.

Wall Street Journal'ın bir raporuna göre şirket, bu turda yaklaşık 1.25 milyar dolar yatırım yaptı.

Thrive ayrıca, eğer bir gelir hedefi tutturulursa, gelecek yıl OpenAI'nin mevcut değerlemesi üzerinden ek 1 milyar dolar yatırım yapma seçeneğine sahip.

Kushner'in, Altman ile yakın olduğu da biliniyor. Altman, ağustos ayında X'te yaptığı bir paylaşımda, "Birçok harika yatırımcı ile çalışma şansım oldu; Josh'u herkese tavsiye ederim" yazmıştı.

SoftBank

Bu çok beklenen finansman turu ayrıca SoftBank gibi yeni yatırımcıları da çekti. Japon medya-teknoloji holdingine yakın bir kaynak, Business Insider'a SoftBank'in 500 milyon dolar yatırım yaptığını söyledi.

Bu anlaşma, Tokyo merkezli şirkete, büyük dil modelleri (LLM'ler) geliştiren bir şirketteki ilk büyük payını kazandırdı. Bu modeller, üretken yapay zeka patlamasında ChatGPT gibi popüler uygulamalara güç sağladı.

SoftBank, Suudi Arabistan destekli 100 milyar dolarlık Vision Fund'ı aracılığıyla, üretken yapay zeka patlamasından önce Silikon Vadisi firmalarına birçok yapay zeka bağlantılı yatırım yaptı. Ancak WeWork'le yaşadığı büyük başarısızlık sonrası itibarını onarmaya çalıştığı için, ChatGPT sonrası dünyada yatırım yapma konusunda yavaş davrandı.

ARK Venture Fund

Cathie Wood'un ARK Venture Fund'ı, bu finansman turuna en az 250 milyon dolar yatırım yaptı. Bu, şirketin OpenAI'ye yaptığı ikinci yatırım oldu. ARK ayrıca Anthropic, xAI, SpaceX, FigureAI ve Databricks gibi diğer büyük girişimlere de yatırım yaptı.

Wood, yapay zekanın durumunu, 1990'ların başındaki internetin durumu ile karşılaştırdı. Nisan ayında Morningstar'a verdiği bir röportajda, "Daha yeni başladık ve daha gidecek çok yolumuz var" demişti.

Microsoft

Microsoft, OpenAI'nin son finansman turuna 1 milyar doların biraz altında yatırım yaptı. Teknoloji devi, OpenAI ile bir ortaklığa sahip ve şirkete daha önce de bildirilen 13 milyar dolar yatırım yapmıştı. Rakip Apple'ın da OpenAI'ye yatırım yapmayı düşündüğü bildirildi ancak bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Microsoft ayrıca, OpenAI'nin teknolojisini, Bing arama motoruna, Copilot AI araçlarına ve diğer ürünlerine entegre etti.

Nvidia

Nvidia, OpenAI gibi ileri düzey yapay zeka modelleri geliştiren şirketler için çip üretiyor ve yapay zeka dünyasında sık sık gündemde.

Nvidia, Journal raporuna göre OpenAI'nin finansman turuna yaklaşık 100 milyon dolar yatırım yaptı.

OpenAI'ye kadar yatırım yaptığı bilinmeyenler de var

Yatırım miktarı bilinen şirketlerin yanında finansman turuna katılan ancak ne kadar yatırım yaptığı bilinmeyen şirketler de var.

Tiger Global

Business Insider'a göre Tiger Global Management da OpenAI'nin son finansman turuna katıldı. Ancak, yatırımının miktarı öğrenilemedi.

Şirket, son yıllarda teknolojiye agresif şekilde yatırım yaparak 2021'de toplam 335 yatırım gerçekleştirdi. Ancak pazarın bozulmasıyla birlikte yıllık yatırım sayısını azalttı. 2021'de OpenAI hisselerine 125 milyon dolar yatırım yaptı.

Fidelity

Fidelity de OpenAI'nin son finansman turuna katıldı. Varlık yöneticisi, Elon Musk'ın xAI girişimine yapılan bir finansman turuna da katılmıştı.

Fidelity, genellikle birkaç yıl içinde halka arz olabilecek geç aşama girişimlere yatırım yapıyor.

Altimeter Capital Management

Altimeter Capital Management da OpenAI'nin son finansman turuna katkıda bulundu.

Yatırım firmasının CEO'su ve kurucusu Brad Gerstner, bir yapay zeka konferansında yaptığı açıklamada, OpenAI'nin bir sonraki adımının halka arz olması gerektiğini söyledi.

Khosla Ventures

Finansman turuna katılan bir diğer şirket Khosla Ventures oldu.

Sun Microsystems'in kurucu ortağı olan Vinod Khosla, yakın zamanda girişim sermayesi şirketinin internet sitesinde yaptığı uzun bir paylaşımda, yapay zekanın maliyetleri düşüreceğini ve insanların yaptığı işlerin çoğunu devralacağını, hatta çoğunu daha iyi yapacağını yazdı. Ayrıca, önümüzdeki 25 yıl içinde bir milyar robot olacağını öngördü.

MGX

Birleşik Arap Emirlikleri destekli bir yatırım şirketi olan MGX, OpenAI'nin son finansman turuna katıldı.

Mart ayında Bloomberg'in bildirdiğine göre MGX, yapay zeka ve yarı iletkenlere yatırım yapmak için bu yıl kuruldu. O dönemde, firmanın önümüzdeki yıllarda 100 milyar dolar yönetmeyi hedeflediği bildirilmişti.