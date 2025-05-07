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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 10.441,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 10.432,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarını telafi ederek 10.453,00 puana çıktı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.441,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in ticaret görüşmeleri hazırlığının iyimserliğini yaşarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Analistler, bugün içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye konulu webinarı, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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