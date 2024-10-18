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Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri yatırımcısına kazandırdı

Dünyanın en tanınmış futbol kulüpleri, yılın 9 ayında genel olarak yatırımcısına borsada kazandırdı.

Haber Merkezi
AA
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Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri yatırımcısına kazandırdı
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Ünlü futbol kulüplerinin hisse senedi performanslarında, ocak-eylül döneminde genellikle yukarı yönlü bir seyir görüldü.

Yatırımcılarını sevindiren futbol kulüplerinin yeşil sahalarda da taraftarlarını sevindirdiği görülüyor.

Yılın 9 ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına İskoç kulübü Celtic yüzde 45,6, Portekiz ekiplerinden Benfica yüzde 13,2, Porto yüzde 2,6, Hollanda ekibi Ajax yüzde 1,7, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 1,5 ve diğer bir Portekiz ekibi Sporting CP yüzde 1,5 kazandırdı.

Celtic, geçen sezon İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) 54. şampiyonluğunu ilan etmişti. Celtic ayrıca bu sezon UEFA'nın düzenlediği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyor. Kulüp İskoçya Ligi'nde de zirvede.

Bencifa ise UEFA'nın düzenlediği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Öte yandan Benfica kulübü, teknik direktörlük görevine Bruno Lage'yi getirdi.

Kulüp Şampiyonlar Ligi'nde evinde Atletico Madrid'i 4-0 yenmişti.

Porto da Portekiz Liginde zirve ortağı olarak ikinci sırada.

Alman ekibi Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergiliyor.

Sporting CP ise Portekiz Süper Liginde lider konumda.

İtalyan kulüplerin hisseleri değer kaybetti

Bu dönemde, İtalyan ekiplerinden Juventus'un hisseleri yüzde 0,3, Lazio'nun hisseleri yüzde 5,3 değer kaybetti.

İngiltere Premier Ligi'nde pek iç açıcı bir performans sergilemeyen Manchester United'ın hisseleri ise ocak-eylül döneminde yüzde 20,6 azaldı.

Manchester United, geçen sezon İngiltere Premier Lig'i 8. sırada tamamlamıştı.

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