New York borsası haftayı yatay seyirle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalışla 43.828,06 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyrederek 6.051,09 puan olurken Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artışla 19.924,53 puana çıktı.

Ülkede bu hafta açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında haftanın son işlem gününde yatay seyir izlendi.

Analistler, ABD'de açıklanan son verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin arttığını ifade etti.

Fed'in gelecek hafta yapılacak bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini kaydeden analistler, bankanın gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Tahvil faizlerinde ise yükseliş görülürken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40 ile son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kurumsal taraftaki haber akışı da takip edilirken ABD merkezli yarı iletken geliştiricisi Broadcom'un hisseleri, yapay zeka gelirlerinin yıllık bazda yüzde 220 arttığını bildirmesi ve yapay zeka çiplerine yönelik talebin artacağı tahmininde bulunması sonrası yüzde 24,4 değer kazandı.

Broadcom'un piyasa değeri, hisselerindeki yükselişin etkisiyle ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Yapay zeka konusundaki iyimserlik diğer çip şirketlerinin hisselerine de yansırken Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,3 ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 10,8 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ithalat fiyat endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,1 artarken ihracat fiyat endeksi sabit kaldı.