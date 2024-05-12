Hareket'in halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin 96 milyon TL olan sermayesinin 115,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 19,2 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Ahmet Altunkum’un sahip olduğu 3.168.000 TL nominal değerli, Abdullah Altunkum’un sahip olduğu 672.000 TL nominal değerli, Samet Gürsu’nun sahip olduğu 480.000 TL nominal değerli, Cemalettin Gürsu’nun sahip olduğu 240.000 TL nominal değerli, Seddar Sacid Gürsu’nun sahip olduğu 144.000 TL nominal değerli ve Sena Gürsu’nun sahip olduğu 96.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 24 milyon TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecek.

TSKB liderliği ve Yatırım Finansman eş liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Şirket'in paylarının tamamının satışı durumunda halka açıklık oranı yüzde 20,83 olacak.