Hat-San Gemi'nin halka arz büyüklüğü 1 milyar TL oldu

İnfo Yatırım, Hat-San Gemi'nin halka arz sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre, Hat-San Gemi’nin sermayesinin 188.037.093 TL’den 221.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 33.462.907 TL nominal değerli 33.462.907 adet pay ve mevcut ortaklardan Pekar Grup İnşaat A.Ş.’ye ait 10.837.093 TL nominal değerli 10.837.093 adet pay olmak üzere toplam 44.300.000 TL nominal değerli 44.300.000 adet pay halka arz edildi.

Hat-San Gemi paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 22,60 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.001.180.000 TL olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 14,3 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının 2,3 katı olmak üzere toplamda 5,7 kat filtrelenmemiş talep geldi.