Lila Kağıt’ın halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin liderliğinde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığı ile; talep toplama 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde, pay başına 37,39 TL fiyatla gerçekleştirilecek. Lila Kağıt, Borsa İstanbul’da “LILAK” kodu ile işlem görecek.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL’den 590.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90.000.000 TL nominal değerli 90.000.000 adet B grubu pay ile mevcut ortakların sahip olduğu 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 120.000.000 TL nominal değerli 120.000.000 adet B grubu payları halka arz edilecek. Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek. Toplam 4,5 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesi ile Lila Kağıt’ın halka açıklık oranı yüzde 20,34 olacak.

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını Erzurum Fabrika Yatırımı, Ergene Fabrika Yatırımı ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için kullanmayı planlıyor.

“Yatırımcılarımızla sektördeki konumumuzu güçlendireceğiz”

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, şirketin son yıllarda gerçekleştirilen yeni yatırımlarla daha da güçlenen potansiyeline güvendiğini belirterek, şunları söyledi: “Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının ardından, halka arz sürecine girmiş bulunuyoruz. Heyecanlı ve gururluyuz. Ezber bozan yaklaşımı ve öncü yatırımları ile sektörüne itici güç sağlayan Lila Kağıt olarak; markalarımız sayesinde iç pazarda elde ettiğimiz sağlam pozisyonumuz ve 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz bobin kağıt ve temizlik kağıdı ürün ihracatımızla, stratejilerimiz doğrultusunda geleceğe güvenle ilerliyoruz. Halka arzda aramıza katılacak yatırımcılarımız ile birlikte, sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyoruz” dedi.