New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,83 azalışla 34.618,24 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,22 azalarak 4.450,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1.56 kayıpla 13.708,33 puana düştü.
ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi pay piyasalarında kapanışta negatif bir seyir izlendi.
Analistler, Fed'in 20 Eylül'de açıklanacak para politikası kararları öncesi gelen ekonomik verilerin değerlendirildiğini, bankanın gelecek hafta faiz oranlarını sabit tutmasının beklendiğini ancak karar metni ile açıklanacak ekonomik tahminlerde para politikasının seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerden fazla arttı.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin açıkladığı imalat endeksi, eylülde 1,9 ile beklentilerin üzerine yükseldi.
Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise eylülde aylık bazda 1,8 puan azalışla 67,7'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Öte yandan, ABD'de 3 otomobil fabrikasının işçilerinin ilk kez birlikte greve gitmesi sonrası dikkatler otomotiv sektörüne yoğunlaştı. Analistler, otomobil işçilerinin grevinin, uzun sürmesi halinde ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.