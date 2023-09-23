New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,31 azalarak 33.963,84 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 4,320,06 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kayıpla 13.211,81 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutmasını beklerken, pay piyasaları, haftanın son işlem gününü negatif seyirle kapattı.

Makroekonomik veri tarafında, ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık 1 puan artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İmalat PMI eylülde 48,9 ile 2 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, hizmet sektörü verisi ise aynı dönemde 0,3 puan azalarak 50,2 ile 8 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, Bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun hedefe dönmesi için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı düzeyde tutulması gerektiğini anlattı.

Ekonominin güçlü tüketici harcamaları ve istihdam kazanımlarıyla hala sağlam bir hızla büyüdüğüne işaret eden Bowman, enflasyondaki ilerlemenin mevcut koşullar altında muhtemelen yavaş olacağını tahmin ettiğini bunun da daha sıkı politikalara ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini kaydetti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasının gerekebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Daha fazla faiz artışının masanın dışında olmadığını vurgulayan Collins, barınma dışındaki temel hizmetler gibi enflasyonun önemli bileşenlerinin henüz sürdürülebilir bir iyileşme göstermediğine dikkati çekti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise daha fazlasının gerekli olup olmadığını görmek amacıyla faiz oranlarını sabit bıraktıklarını belirterek, daha yavaş bir tempoda ilerlemeleri gerektiğini savundu.

Enflasyonun istikrara dönüş yolunda olduğundan emin olana kadar tatmin olmayacaklarını dile getiren Daly, gelecek yıl yüzde 2 hedefine ulaşmanın pek mümkün görünmediğini söyledi.