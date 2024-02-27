New York Borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 39.069,23 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,38 azalışla 5.069,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 azalarak 15.976,25 puana indi.

ABD'de haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarında negatif seyir izlendi. Analistler, geçen haftaki yapay zeka destekli rallinin ardından piyasada dikkatlerin ABD'de bu hafta açıklanacak ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi zamanlamasını etkileyebilecek verilere kaydığını belirtti.

Büyüme ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak da takip ettiği kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olacağını belirten analistler, bu hafta açıklanacak verilerin bankanın gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktardı.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de takip edileceğini belirterek, söz konusu yönlendirmelerin ve açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28'e yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de yeni konut satışları, ocakta aylık bazda yüzde 1,5 artışla 661 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerini karşılayamadı.