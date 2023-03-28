New York borsası yatay seyirle açıldı
New York borsası, güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 artarak 32.434,85 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 3.974,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 düşüşle 11.752,76 puana indi.
ABD'de bankacılık sektörü üzerinde oluşan baskının resesyonu tetikleyebileceği endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, piyasalarda yeni günün açılışında yatay bir seyir izlendi.
Ülkede mal ticareti açığı, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 artarak 91,6 milyar dolar olurken, toptan eşya stokları yüzde 0,2 ve perakende stokları yüzde 0,8 yükseldi.
ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 5,3 artış gösterdi.