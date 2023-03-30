New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yaklaşık 100 puan değer kazandı ve yüzde 0,27 artışla 32.807,43 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artarak 4.046,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 kazançla 12.010,45 puana yükseldi.

Yatırımcıların bankacılık krizine ilişkin endişeleri hafiflerken, ABD ekonomisinin büyüme verileri sonrası pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

ABD ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 2,6 ile beklentilerin altında büyürken, yıl genelinde yüzde 2,1 büyüme kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Mart ile biten haftada 198 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, yarın açıklanacak tüketim harcamaları verilerinin de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına dair ipucu içermesi nedeniyle yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin (NABE) düzenlediği konferansta yapacağı konuşmanın metni paylaşıldı. Son dönemdeki banka iflaslarının, geçmişte yapılan regülasyon değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkardığına işaret eden Yellen, mevcut denetleyici ve düzenleyici uygulamaların bankaların karşı karşıya olduğu riskler için yeterli olup olmadığının incelenmesinin de önemli olduğunu kaydetti.