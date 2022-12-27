Oncosem borsa yolunda

Oncosem, 28-29 Aralık'ta talep toplayacak. Halka arzda hisse payına fiyat 17,50 TL olarak belirlenmiş durumda.

İnfo Yatırım tarafından gerçekleştirilen halka arzda şirketin çıkarılmış sermayesi 19 milyon 900 bin TL’den 23 milyon 850 bin TL’ye yükseltiliyor. ‘Eşit dağıtım’ yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, Oncosem Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik’e ait 2 milyon adetlik nominal paylar da satışa konu edilecek.

Halka arzdan elde edilmesi hedeflenen gelirin yüzde 13’ü Almanya, İngiltere ve diğer yurtdışı pazarda yüksek teknolojili cihazlar, teknoloji transferi, temiz oda ve atık sistemleri gibi yatırımların finansmanında kullanılacak.

Halka arz gelirinin yüzde 36’sı ise kurulması planlanan yeni üretim fabrikası yatırımında değerlendirilecek. Anılan gelirin yüzde 28’i üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak makine ve ekipman yatırımları kapsamında planlanırken, geriye kalan yüzde 23’lük arz geliri ise işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı için ayrılacak.

Hisselerin yüzde 90’ı Erol Çelik’e ait

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı aynı zamanda şirketin kurucusu da olan Erol Çelik’in yaptığı Oncosem’ in hissedarları arasında Lydia Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren EC Yatırımlar Holding ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı bulunuyor. Yüzde 90 hissesi Erol Çelik’e ait olan Oncosem’ in yüzde 5 oranındaki payı EC Yatırımlar Holding’e; geriye kalan yüzde 5’lik pay da Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na ait durumda.

Lydia Yatırım Holding, ülke ekonomisine değer katma misyonuyla gayrimenkul, medya, mikro mobilite, sağlık ve yenilebilir enerji başta olmak üzere pek çok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Holding, bu alanda girişimci şirketlere yatırım yapıyor. Yatırım politikasının merkezine ‘sürdürülebilirlik’ kavramını alan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın ise teknoloji, mikro mobilite, spor, sürdürülebilir yenilikçi enerji, sağlık ve sağlık teknolojileri alanında yatırımları bulunuyor.

30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Şirketten verilen bilgilere göre; Türkiye’de kemoterapi tedavisi gören her iki hastadan birinin kemoterapi ilaçları, Oncosem’ in ürettiği sistemlerde hazırlanıyor. Şirket son olarak COVID-19 pandemisinin en başında tamamen yerli imkanlarla antikor ve antijen hızlı test kitleri üretmiş ve bu ürünleri 20’den fazla ülkeye ihraç etme başarısı göstermişti. Şirketin onkoloji ürünleri dahil, yüksek teknoloji ile ürettiği ürünler, 30’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.