Otomotiv şirketleri borsada frene bastı

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika adımlarına ilişkin değişkenlik gösteren beklentilerle geçen kasım ayında varlık fiyatları dalgalı bir seyir izledi.

Hisse ve sektör bazlı oynaklıkların yaşandığı kasım ayında ABD'de federal hükümet yeniden açılsa da, kapalı kaldığı süre boyunca kritik verilere erişimin kısıtlanmasının etkileri ve teknoloji ile yapay zeka şirketlerinde "yüksek değerleme" endişeleri öne çıktı.

Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gerilimlerin azalması küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı. Bu dönemde küresel gelişmeler yurt içinde de yakından takip edilirken, ilgili haber akışı ve şirketlere özgü gelişmelerin yansımaları dikkatle izlendi.

Kasımda Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketi arasında 1'i kazandırırken, geri kalan şirketler yatırımcısını üzdü. Borsa İstanbul'da geçen ay Doğuş Otomotiv, yüzde 0,1 ile hisseleri tek değerlenen otomotiv şirketi oldu.

Aynı dönemde hisseleri en fazla gerileyen otomotiv şirketi yüzde 14,79 ile Karsan oldu. Bu şirketi yüzde 13,04 ile Tofaş, yüzde 7,22 ile Anadolu Isuzu, yüzde 6,4 ile Türk Traktör, yüzde 5,02 ile Tümosan, yüzde 4,69 ile Ford Otosan, yüzde 0,22 ile Otokar takip etti.

5 otomotiv şirketi finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketlere ilişkin öne çıkan gelişmelere bakıldığında, Doğuş Otomotiv bu yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket yılın 9 aylık döneminde 5 milyar 52 milyon 113 bin lira kar elde etti.

Aynı dönemde Tofaş da 2 milyar 930,8 milyon lira net kar açıkladı. Söz konusu döneme ilişkin Anadolu Isuzu net karını 338 milyon 956 bin lira olarak bildirdi. Tümosan ise yılın 9 ayına ilişkin 7 milyar 73 milyon 517,2 bin lira net kar, Otokar ise bahsedilen dönemde 436,3 milyon lira zarar açıkladı.

Karsan, gelecek yıl ABD'nin Florida ve Georgia eyaletlerinde operasyona girmesi planlanan ilk 10 adetlik Otonom e-JEST projesinin devreye alınması için hazırlık sürecini başlattı. Şirket, Romanya'da Timişoara Belediyesi ile toplam 30 adet 10 metre e-ATA, 30 adet yavaş şarj istasyonu ve 15 adet pantograf şarj istasyonu satışı için yaklaşık 17 milyon avro bedelli sözleşme imzalandı.

TürkTraktör ise 2 bininci yerli üretim kazıcı yükleyici, 500 bininci ponte, 700 bininci motor ve 1 milyon 250 bininci şanzıman üretimiyle önemli kilometre taşlarına imza attı.

Ford Otomotiv, 2025 yılı satış ve üretim beklentilerini revize etti. Şirket, perakende satış hedefi 90–100 bin adetten 110–120 bine yükseltildi.

Piyasa değerinde Ford Otosan ilk sırada yer aldı.

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket olan Ford Otosan, kasım ayını 331 milyar 960 milyon 860 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Bu dönemde Ford Otosan'ı, 114 milyar 900 milyon lira piyasa değeriyle Tofaş, 55 milyar 20 milyon lirayla Otokar, 51 milyar 234 milyon 240 bin lirayla TürkTraktör, 39 milyar 710 milyon lirayla Doğuş Otomotiv, 13 milyar 431 milyon 600 bin lirayla Anadolu Isuzu, 11 milyar 971 milyon 500 bin lirayla Tümosan, 8 milyar 298 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.