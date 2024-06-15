Portföy yönetim şirketleri 2023 son çeyrekte 4,8 milyar TL kar yaptı

Analiz Expert’in Hisse Expert modülü ile hazırlanan tabloda portföy yönetim şirketlerinin 2023 yıl sonu karları ve önceki yıla göre değişimleri şöyle:

RE-PIE Portföy Yönetim 1 milyar TL dönem karı ile lider konumunda yer alırken, 587 milyon TL kar ile AK Portföy onu takip etti. En yüksek dönem karı elde eden ilk 10 şirket, toplam dönem karının %77'sini oluşturdu. Bir önceki yıl en yüksek kar açıklayan portföy yönetim şirketleri ise şöyle sıralandı:

RE-PIE Portföy Yönetim 2022 yıl sonu karına göre sıralamada sekizinci sırada yer alırken 2023 yıl sonu karlılık sıralamasında zirveye yükseldi. Ak Portföy, Yapı Kredi Portföy ve Azimut Portföy ise 2022 sıralamasındaki konumlarını 2023'de de korudular. Arz Portföy Yönetimi, geçen yıl aynı dönem birinci sırada yer alırken bu yıl beşinci sıraya geriledi.

Bu yıl, Tacirler Portföy, Hedef Portföy ve Albaraka Portföy yıl sonu kârları en yüksek olanlar arasında yer almazken, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi, Garanti Portföy ve Ziraat Portföy bu yıl listeye girmiş durumda.

Tüm portföy yönetim şirketlerinin yıl sonu kârları ve önceki yıla göre değişimleri şöyle: