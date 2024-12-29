ŞA-RA Enerji, SPK'ya halka arz başvurusunda bulundu

ŞA-RA Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz için resmi başvurusunu yaptı. ŞA-RA Enerji, halka arz ile ulusal ve uluslararası büyüme hedeflerine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, halka arz süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şirket olarak, 40 yılı aşkın tecrübemizle enerji sektöründe önemli başarılara imza attık. Enerji nakil hatlarının tüm bileşenlerini üreten ve anahtar teslim projelerini gerçekleştiren Türkiye’de öncü ve dünyada sayılı firmalardan biriyiz. Bu alanda Türkiye’deki ilk halka arzı gerçekleştirecek firma olmanın gururunu yaşıyoruz.

Halka arz kararımız, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız stratejik bir adımdır. Hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada büyüme hedeflerimizi gerçekleştirebilmek adına önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu süreç, sadece finansal gücümüzü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir ve yenilikçi projelerimizle daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmamızı sağlayacaktır.”