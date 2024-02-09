SASA'dan kamuoyuna duyuru: Sorun çözüldü

SASA Polyester'in altyüklenici firmalarından birinde ücret zamları nedeniyle yaşanan sorunun sona erdiği duyuruldu.

SASA'dan yapılan açıklamada, PTA, elyaf, cips ve "low melt" elyaf tesislerinin montajlarında yaklaşık 9 bin işçinin çalıştığı belirtilerek, "300 çalışanı olan altyüklenici firmalardan bir tanesinde ücret zamlarında bir sıkıntı oluşmuş, bir gün süre ile ücret zamlarını beğenmemelerinden kaynaklı bir oturum olmuştur. SASA yönetiminin devreye girmesi ile bu problem çözülmüştür. Altyüklenici bu firmamızın çalışanları işbaşı yapıp, işlerine devam etmektedirler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2024'ün ikinci yarısında üretime geçmesi planlanan yıllık 1 milyon 750 bin ton üretim kapasiteli PTA; üçüncü çeyrekte faaliyete geçecek yıllık 367 bin ton kapasiteli elyaf ile yıllık 330 bin ton kapasiteli cips; 2025 yılı ilk çeyrekte faaliyete başlayacak 52 bin 500 ton kapasiteli low melt elyaf tesislerinin montajında 9 bin çalışanın, görevlerine "gece gündüz" devam edeceği vurgulandı.