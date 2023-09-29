Simit Sarayı borsaya ‘tavan’dan girdi

DMR Unlu Mamuller’in gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Arif Tuncay Ersöz, DMR Unlu Mamuller Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu ve DMR Unlu Mamullerin yöneticileriyle birlikte şirketin halka arz aracılığını yapan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Halka arzı, yatırımcılardan gelen 6,88 kat talep ve 768 milyon TL büyüklükte yoğun bir ilgiyle tamamlanan DMR Unlu Mamuller için Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi. DMR Unlu Mamuller, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Halka arz aracılığını A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yürüttüğü DMR Unlu Mamuller hisseleri, Borsa İstanbul’da ‘DMRGD’ sembolüyle işlem görüyor.

Borsa İstanbul’da düzenlenen DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arz gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Arif Tuncay Ersöz, DMR Unlu Mamuller Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, şirketin yatırımcılarından Re-Pie Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, Re-Pie Yönetim Kurulu Üyesi Caner Bingöl, Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, DMR Unlu Mamuller’in halka arz aracılığını yapan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Törende konuşma yapan Borsa İstanbul A.Ş. Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Arif Tuncay Ersöz “DMR Unlu Mamuller, sahip olduğu üretim kapasitesi ve geniş ürün yelpazesiyle gıda sektörünün önemli şirketlerindendir. Ana ortağı Simit Sarayı, ilham veren bir girişimcilik yolculuğunun ardından adını dünyaya duyurmuş, başarılı bir marka haline gelmiştir. Bugün, DMR Unlu Mamuller’ in Borsamızda işlem görmeye başlamasıyla, marka değerini daha da artıracaktır.

Yurt içinde ve yurt dışında genişleyen bir müşteri ağına sahip olan Şirketin, sermaye piyasamızdan temin ettiği finansman ve yeni ortaklarından aldığı güç, bu büyümesinde önemli bir destek olacaktır.

DMR Unlu Mamuller, 768 milyon Türk Lirası tutarındaki halka arz büyüklüğüyle ve yaklaşık 3 milyon yatırımcıya ulaşarak, başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu halka arz sürecinde emeği geçen herkese, şirketin ve aracı kurumun tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. DMR Unlu Mamuller’e Borsa İstanbul ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Abdullah Kavukcu: “3 milyona yakın yatırımcıya ulaştık”

Halka arz sürecini yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlayan Simit Sarayı’nın iştiraki ve üretim tesisi olan DMR Unlu Mamuller’in Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu törende şunları söyledi: “Kurulduğu günden bu yana dondurulmuş unlu mamuller pazarında faaliyetlerini genişleten bir şirket olarak, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok ülkeye ve noktaya ürünlerimizle ulaşıyoruz. ABD, Danimarka, İsrail ve Kanada dahil olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye donuk ürünler ihracatı gerçekleştiriyoruz. Uluslararası standartlara, yasalara ve mevzuatlara ve müşteri gerekliliklerine uygun şekilde, seçkin, alanında uzman ve güvenilir tedarikçilerle iş birliği yapıyoruz. Faaliyetlerimizi; teknolojik gelişmeleri takip ederek, kalite, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi değerlere odaklanarak helal yönetim şartlarına uygun, şeffaf, paylaşımcı ve çözüm odaklı sürdürüyoruz.”

Şirketin hedeflerine değinen ve büyüme mesajı veren Kavukcu sözlerine şöyle devam etti; “Sürdürülebilir büyümeye devam ediyoruz. Yatırımlarımızı artırmak için kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya odaklandık. Halka arz sürecini de yatırımcılarımızın yoğun ilgisiyle tamamladık. Halka arz edilen miktarın, yurt içi bireysel yatırımcılar kategorisinde 5,67 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 12 katı talep topladık. Bu, talep ettiğimizin 7 katı. Bireysel ve kurumsal olmak üzere 2 milyon 974 bin 287 yeni ortağımızın desteğiyle de üzerimize düşen görev ve sorumlulukları hem ülkemiz hem de çalışanlarımız ve hissedarlarımız için en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün burada ilk adımını attığımız bu güzel yolculuk herkes için hayırlı olsun.”