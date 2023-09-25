Simit Sarayı'nın halka arz büyüklüğü 768 milyon TL oldu

A1 Capital'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, DMR Unlu Mamuller paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşti.

Halka arzda birim fiyat 10,24 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 768.000.000 TL oldu.

Halka arzda; mükerrer taleplerin filtrelenmesi öncesinde, “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar” kategorisinde 3.034.020 kişiden, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 5,67 katına tekabül eden 229.667.639 TL nominal değerli pay talebi, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar” kategorisinde 187 kurumdan, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 11,99 katına tekabül eden 260.864.344 TL nominal değerli pay talebi, “Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar” kategorisinde 10 kurumdan, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2,10 katına tekabül eden 23.674.840 TL nominal değerli pay talebi ve

“Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar” kategorisinde 205 kişiden, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,32 katına tekabül eden 1.981.779 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Halka arzda toplam 75 Milyon TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 6,88 katı talep geldi.

“Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar” kategorisinde mükerrer taleplerin filtrelenmesi sonrasında ise 2.973.896 kişiye dağıtım yapıldı.

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. paylarının halka arzında, yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.