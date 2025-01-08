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SPK'dan 2 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili olarak, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı şüphesiyle 2 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi. 

Haber Merkezi
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SPK'dan 2 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı
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 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ (EKSUN) Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 2 kişiye 9 Ocak 2025 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eksun pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 6362 sayılı SPK Kanunu'nun birinci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPK Kanunu'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 6362 sayılı SPK Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 2 kişiye 9 Ocak 2025 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi."

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