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SPK ile KVKK arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) arasında "İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü" imzalandı.

Haber Merkezi
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SPK ile KVKK arasında iş birliği protokolü imzalandı
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SPK'den yapılan açıklamada, Kurulun Ankara'daki yerleşkesinde SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir tarafından İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü imzalandığı bildirildi.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen SPK Başkanı Gönül, Kurulun görev alanına giren sermaye piyasaları faaliyetleri, iş ve işlemlerinde kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin korunması konularının her geçen gün öneminin arttığını belirterek, "KVKK ile Kurulumuz arasında imzalan protokol ile koordinasyon çalışmalarını, bilgi paylaşımını ve işbirliğini geliştirmek üzere Koordinasyon Komitesi oluşturulması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Protokol ile her iki kurumun görev alanına giren ortak konularda bilgi ve görüş paylaşımı yapılması, bu çerçevede kişisel verilerin korunması, veri mahremiyeti ve veri güvenliği konularında ortak projeler ve çalışmaları gerçekleştirilmesi, mesleki personelin yetiştirilmesi, ortak yayınlar ve farkındalık artırıcı etkinliklerin düzenlenmesinin planlandığını aktaran Gönül, bu sürecin, sermaye piyasalarına duyulan güvenin geliştirilmesine ve yatırımcının korunması amacına önemli katkı sağlayacak ileri bir adım olduğunu kaydetti.

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