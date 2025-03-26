Turkcell'den pay geri alım açıklaması

Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"nde yer alan düzenlemeler ile ilgili ilke kararları dikkate alınarak hazırlanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesinin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir." denildi.

Geri Alım Programı’nın süresi, onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren azami 3 yıl olarak belirlendi.

Şirketin 2,2 milyar TL çıkarılmış sermayesinin %10’una karşılık gelen pay sayısına toplam fon tutarı dahilinde, mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alım yapılabilecek. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği olması veya sermayenin artırılması halinde artan sermaye ve/veya değişen mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılacak. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacak.

Şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan nakitten karşılanmak üzere, geri alım için bu program dahilinde 8,5 milyar TL’ye kadar fon ayrıldı.