VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 10.178,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 10.184,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 10.179,00 puan oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.