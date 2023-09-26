VİOP'ta KONTR pay vadeli sözleşmeleri işleme açılıyor

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, KONTR payına dayalı pay vadeli işlem sözleşmelerinin piyasa katılımcılarıyla yapılacak testlerde herhangi bir sorun çıkmaması halinde VİOP'ta işlem gören diğer pay vadeli işlem sözleşmeleri ile aynı sözleşme unsurlarına sahip olacak şekilde 20 Ekim 2023 tarihinde işleme açılmasına karar verildi.

Söz konusu sözleşmeler, 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla piyasa yapıcılık programına pay vadeli işlem Grup-3 hak ve yükümlülükleri ile dahil edilecek.