VİOP’ta önemli güncelleme: Bunları görmeden işlem yapmayın!

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) vadeli işlem sözleşmelerinde fiyat adımları 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellendi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; pay vadeli işlem sözleşmelerinde 0,01 olan minimum fiyat adımının fiyat seviyesine bağlı olarak aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine, karar verildi:

Ayrıca, BIST 30, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Likit Banka ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeks vadeli işlem sözleşmelerinde 0.25 olan minimum fiyat adımının 1.00 olarak, USD/TL ve EUR/TL vadeli işlem sözleşmelerinde 0.0001 olan minimum fiyat adımının 0,0010 olarak, TL/Gram Altın vadeli işlem sözleşmesinde 0.01 olan minimum fiyat adımının 0.10 olarak ve Dolar/Ons Altın, Dolar/Ons Platin ve Dolar/Ons Paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde 0,05 olan minimum fiyat adımının 0,10 olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 31/10/2024 talihinde, akşam seansı yapılmayacak ve Pay, BIST 30. BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Likit Banka ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeks, USD/TL ve EUR/TL, TL/Gram Altın, Dolar/Ons Altın, Dolar/Ons Platin ve Dolar/Ons Paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde sistemde bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler Borsa tarafından gün sonunda iptal edilecektir."