  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. VİOP’ta önemli güncelleme: Bunları görmeden işlem yapmayın!
Takip Et

VİOP’ta önemli güncelleme: Bunları görmeden işlem yapmayın!

VİOP vadeli işlem sözleşmelerinde fiyat adımları 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere güncellendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
VİOP’ta önemli güncelleme: Bunları görmeden işlem yapmayın!
Takip Et

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) vadeli işlem sözleşmelerinde fiyat adımları 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellendi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; pay vadeli işlem sözleşmelerinde 0,01 olan minimum fiyat adımının fiyat seviyesine bağlı olarak aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine, karar verildi:

Ayrıca, BIST 30, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Likit Banka ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeks vadeli işlem sözleşmelerinde 0.25 olan minimum fiyat adımının 1.00 olarak, USD/TL ve EUR/TL vadeli işlem sözleşmelerinde 0.0001 olan minimum fiyat adımının 0,0010 olarak, TL/Gram Altın vadeli işlem sözleşmesinde 0.01 olan minimum fiyat adımının 0.10 olarak ve Dolar/Ons Altın, Dolar/Ons Platin ve Dolar/Ons Paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde 0,05 olan minimum fiyat adımının 0,10 olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 31/10/2024 talihinde, akşam seansı yapılmayacak ve Pay, BIST 30. BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Likit Banka ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeks, USD/TL ve EUR/TL, TL/Gram Altın, Dolar/Ons Altın, Dolar/Ons Platin ve Dolar/Ons Paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde sistemde bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler Borsa tarafından gün sonunda iptal edilecektir."

Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans
Borsada yüksek kazançlar üç yıl bekleyerek başlıyorBorsada yüksek kazançlar üç yıl bekleyerek başlıyorEkonomi
Güçlü veri, güçlü borsaGüçlü veri, güçlü borsaBorsa Haberleri
Borsa Haberleri
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Güçlü veri, güçlü borsa
Güçlü veri, güçlü borsa
Borsa kritik seviyenin altına indi: Şimdi yön neresi?
Borsa kritik seviyenin altına indi: Şimdi yön neresi?
Yabancıların en çok işlem yaptığı hisseler
Yabancıların en çok işlem yaptığı hisseler
Borsada yatırımcısına en çok kazandıran hisseler belli oldu
Borsada yatırımcısına en çok kazandıran hisseler belli oldu