Borsada yüksek kazançlar üç yıl bekleyerek başlıyor

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan hisseler son üç yılda ortalama %657 getiri sağladı. Yılbaşından bu yana %29,7 yükselen endekste, ağırlığı yüksek hisselerde %1.000’in üzerinde kazançlar oluştu.

BIST 100 Endeksi, 200 günlük ortalamasının altına inerek 9.109 seviyesine geriledi. Bu durum hisse senetlerinde zayıflamanın işareti olarak değerlendirilmeli. Ancak endekste kısa vadeli dalgalanmalar yaşansa da uzun vadede yüksek getiriler göz ardı edilmemeli. Neticede yüksek getiriler en az 3 yıllık bekleyişlerle ortaya çıkıyor.

Sürdürülebilir hisselerin farkı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, Türk Hava Yolları ve Tüpraş gibi hisseler uzun vadede yüksek getiri sağladı. Özellikle Tüpraş, %4.425’lik 10 yıllık getirisiyle öne çıkarken, Bim ve Koç Holding de istikrarlı kazanç sağladı.

Yabancı ilgisi

Yılbaşından bu yana yabancı yatırımcı ilgisi Ray Sigorta, Coca Cola, Banvit, Anel Elektrik, Marshall ve Mavi Giyim hisselerinde yoğunlaştı. Mavi Giyim’in yabancı payı 7,42 puan artarak %49,66’ya, Anel Elektrik’in ise 8,27 puan artarak %69,33’e yükseldi.

Dolar Endeksi

Dolar endeksi DXY, 102,9 ile altı haftanın zirvesini gördü ve haftayı %2,07 artıda kapattı. Ortadoğu’daki gerilim doları desteklese de uzun vadede trendi FED’in faiz kararları belirleyecek.

ZEYNEP’E SOR

SERMAYE ARTIRIMI MI, SERMAYE AZALTIMI MI?

Sermaye artırımı; finansman, borç azaltma, büyüme fırsatı, likidite, güçlü finansal yapı. Hisse seyrelmesi, maliyet, fi yat düşüşü, düşük getiri.

Sermaye azaltımı; fazla sermayeyi geri verme, verimlilik, zararı telafi etme, finansal denge. Negatif algı, not düşüşü, sermaye darlığı.

Paylarını kontrolündeki şirkete devretti. Yönetimde değişiklik olmaz. Bedelsiz ise onay bekliyor

Bildiğim kadarıyla Tukaş’ın büyük ortağı sattı. Alan kimdir ve şirkette ne gibi bir değişim olur? / Elif Yiğitoğlu

Elif, Tukaş’ın sermayesinin %40’ına sahip olan Cem Okullu, paylarını Adra Holding’e sattı. Ortak aynı zamanda Adra Holding’in %60 payına da sahip. Bu itibarla şirketin yönetiminde bir değişim beklenmemeli. Daha ziyade organizasyon ile ilgili bir operasyon olarak değerlendirmek mümkün. Bunun dışın asıl olan firmanın büyüyebilmesi. Şirket son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında hem gelirini hem de kârını düşürdü. Geçtiğimiz yıl da gelir ve kârını düşüren şirketin yıl sonu hedefi olan 10,2 milyar TL geliri yakalaması için daha fazla gayret sarf etmesi gerekiyor. Ağustosta alınan %205,64 bedelsiz kararı ise SPK’dan onay bekliyor.

Kısa vadede borsadaki genel düşüşten etkilendi. Uzun vadede performansı sektörün üzerinde

Bankaların iyi olacağı söylenip duruyor. Buna rağmen İş C düşüyor. Nedenini paylaşabilir misiniz? / Ulaş Yılmaz

Ulaş, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana İş C’nin fiyatında düşüş olduğu muhakkak. Bununla birlikte borsanın genelinde yaşanan bir gerileme olduğunu göz ardı etmemelisin. Borsa yatırımcısının genel olarak satış yönlü işlemleri, tüm hisselerde ama az ama çık bir düşüşe yol açıyor. Bankacılık sektöründeki hisseler de bundan etkileniyor. Öte yandan banka hisselerini değerlendirirken geniş bir pencereden bakmanda yarar var. BIST Banka Endeksi yaklaşık 3,5 yıldır yükselen bir eğilim sergiliyor. Endeks Nisan 2021’den bugüne yaklaşık %1.140 yükseldi. Aynı sürede İş C hissesi ise %1.570 prim yaptı. Çıkışı sektör ortalamasının üzerinde bulunuyor.

YATIRIM FONLARI

Garanti Portföy’ün kurduğu GHS Fonu 1 yılda %28,78 değer kazandı

GHS Hisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini borsadaki hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %28,78 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %9,67 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Turkcell ve Garanti Bankası hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Yapı Kredi Bankası, Ford Otomotiv, Tüpraş, Koza Madencilik ve İş C hisselerinden alım yaptı. Garanti Bankası, Turkcell, Anadolu Efes, Kardemir ve Pegasus hisselerinden ise satışta bulundu. Garanti Portföy’ün kurduğu fonun, portföyünün %94,07’si hisse senedinden oluşuyor. Yıllık yönetim ücreti %3,20 olurken 21.430 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 3.640.844.155 TL. Dolaşımdaki pay adedi 147.796.112 olurken yüzde %5,41 doluluk oranına sahip. Fonun, %2,28 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

TV 8, %68,67 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

TV8 TV Yayıncılık, 02.10.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 230.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %57, bileşik faizi ise %68,67’e denk geliyor. 119 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %18,58 olacak.

4 Ekim tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,99 seviyesinde bulunuyor. TV 8’in çıkardığı bononun yıllık %57 basit faiz oranı, TLREF oranının yaklaşık 7,01 puan üzerinde bulunuyor.

%57 YILLIK BASİT FAİZ

Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için cazip bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 04.10.2024 olurken vade tarihi 31.01.2025 olacak. Piyasada TRFTVSK12511 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KUZEY BORU

Yurtiçi ve yurtdışında yeni anlaşmalara imza attı. Yıl sonu hedefini güçlendiriyor. Geliri arttı

Kuzey Boru, yakın zamanda imzaladığı satış sözleşmelerini yatırımcısıyla paylaştı. Açıklamada yurtiçinde kdv dahil 211.702.000 TL tutarında altyapı içme suyu ve kanalizasyon yapımına yönelik boru siparişi aldığını belirtti. Yurtdışında ise Birleşik Krallık, Özbekistan ve Türkmenistan ile toplamda yaklaşık 60 milyon TL değerinde satış sözleşmesi imzalandı.

Gerçekleştirilen sözleşmelerin şirketin 2024 yılı satış hedefine %5,97’lik bir katkısı olacak. Şirketin yılbaşından bu yana açıkladığı yeni iş bağlantıların toplam tutarı ise yaklaşık 2,3 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın geçen yılın satış gelirine oranı ise %89 seviyesinde bulunuyor. Şirket son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini %102 artırırken dönem sonu net kârını %139 büyüttü.

ALVES KABLO

Macaristan’ın alt yapı enerji kablolarının değişimini yapacak firmayla anlaştı. Kablo satacak

Macaristan Elektrik Dağıtım Şirketi MVM Grubu tarafından alt yapı enerji kabloları değişim ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi Macaristan merkezli bir firma kazandı. Söz konusu firma projenin tüm alüminyum ve bakır enerji kablolarını Alves Kablo’dan alacak. Sözleşmenin toplam tutarı 2.258.000 euro olarak açıklandı. Söz konusu tutar güncel kurdan yaklaşık 85,1 milyon TL’ye denk geliyor.

Şirketin aldığı işin bedeli yıllık gelirinin %2,25’ine denk geliyor. Öte yandan firmanın yılbaşından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı ise 2,7 milyar TL’ye ulaştı. Bu bedel yıllık gelirin %71,4’ü seviyesinde bulunuyor. Firma, geçtiğimiz yıl 3,79 milyar TL gelir elde etti. Son açıkladığı altı aylık mali tablolarında ise gelirini %15 artırırken dönem sonunda kârını %85 düşürdü.

EKOS TEKNOLOJİ

Balıkesir’deki transformatör fabrikasında deneme üretimine başladı. Kapasitesini artırıyor

Ekos Teknoloji, Balıkesir’deki transformatör fabrikası yatırımıyla ilgili son gelişmeyi paylaştı. Şirket, yenilenebilir enerji santralleri için özel tip trafolar ve dağıtım şebekelerinde kullanılan orta güç dağıtım transformatörlerinin üretimini artırmak amacıyla Balıkesir OSB’de yer alan fabrikasının inşaatını, makine ve ekipman kurulumlarını tamamladı ve deneme üretimine geçti.

Fabrika, Ekos Teknoloji’nin pazardaki kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Öte yandan yüksek gerilim test laboratuvarının kurulumunun devam ettiği belirtildi. Fabrika, şirketin hem yenilenebilir enerji hem de dağıtım şebekesi alanındaki ürün yelpazesini genişletmesine olanak verecek. Böylece sektördeki konumunu daha da güçlendirecek.