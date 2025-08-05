Kârlı ve kazandıran hisseler yılın ilk yarısında öne çıktı

Yılın geride kalan yedi ayında hem bilanço gücü yüksek hem de yatırımcısına kazandıran hisseler daha da belirginleşti. Yüksek marj, yüksek getiri birlikte geldi. Gıpta Ofis Kırtasiye ve Efor Çay, yılbaşından bu yana en dikkat çeken şirketler arasında yer aldı. Her iki hissede de çift haneli faaliyet ve özsermaye kârlılığı göze çarpıyor. Gıpta yaklaşık %180, Efor Çay ise %145 getiriyle hem bilanço gücünü hem piyasa güvenini yansıttı.

Finans şirketleri öne çıkıyor

Finans tarafında güçlü veriler öne çıkıyor. QNB Finansal Kiralama ve Garanti Faktoring, finansal kârlılık göstergeleriyle sektör ortalamasının üzerinde konumlandı. Garanti Faktoring’in özsermaye kârlılığı %52’ye ulaşırken, QNB Finansal Kiralama da aktif kârlılıkta öne çıktı.

Veri ile fiyat dengesi

Veriyle fiyat arasında denge kurabilenler ayrıştı. Mackolik, yılın ilk yedi ayında istisnai bir kârlılık örneği sundu. Yüzde 54 faaliyet kâr marjı ve %77 özsermaye kârlılığıyla, performansını %52 fiyat artışıyla destekledi. İş Finansal Kiralama ve Kuştur Turizm gibi diğer şirketlerde de marjlar ile piyasa davranışı arasında uyum dikkat çekti.

İstikrarlı kâr ve getiri

İstikrarlı kârlılık, temkinli getiriyle birleşti. Sanayi ve hizmet devleri Ford Otosan ve Tüpraş, istikrarlı kârlılık oranlarına sahip. Her iki şirketin de marjları pozitif, getirileri %5 ile %24 arasında değişiyor. Bu yapılar, temkinli ama sürdürülebilir kârlılık sunan örnekler olarak öne çıkıyor. Finansal temeli güçlü ve kârlılığı yüksek hisseler uzun vadede potansiyellerini koruyor.

ZEYNEP’E SOR

Ters repo; düşük riskli yatırım, kısa vade değerlendirme, piyasa faizine duyarlılık. Düşük getiri, likidite sınırlaması, işlem erişimi, piyasa dönüşleri.

Repo; kısa vadeli fonlama, teminatlı yapı, düşük risk, esnek vade. Düşük getiri, teminat zorunluluğu, likidite riski, kurumsal ağırlık, piyasa riski.

Kasımdan bu yana tabanda dalgalı hareket ediyor. Satıcılar 115 TL bölgesinde hareketleniyor

Ülker uzun bir aradan sonra temettü verdi ama fiyatta hiç değişiklik yok. Niye böyle? / Mehmet Abalar

Mehmet, Ülker Bisküvi 2021 yılından sonra ilk defa geçtiğimiz haziranda, hisse başına brüt 8,07 TL, net 6,86 TL nakit temettü ödemesi yaptı. Şirket dağıtılabilir kârın yaklaşık %40’ını yatırımcısı ile paylaştı. Temettü verimi ise %7,45 seviyesinde gerçekleşti. Hissenin fiyatı da Kasım 2024’ten bu yana dipte dalgalı bir seyir izliyor. Geçen sürede arada yukarı yönelimler olmakla birlikte çıkışlar ağırlıklı olarak 115 TL bölgesinde satış baskısıyla karşılaşıyor. Üç aylık mali tablolarında satışlarını artıramayan firma, hem esas faaliyet kârını hem de dönem sonu net kârını düşürdü. İstikrarlı bir çıkış için mali performansını artırmalı.

Talimercan’daki kombine çevrim süreci tamamlandı. Döviz bazlı ve düşük maliyetle kazanacak

Aksa Enerji’nin Özbekistan’daki yatırımında son durum nedir? Bilgi verebilir misiniz? / Çetin Atasoy

Çetin, Türk enerji şirketlerinin yurt dışı yatırımları son yıllarda Orta Asya coğrafyasında dikkat çekiyor. Bu çerçevede Aksa Enerji’nin Talimercan’daki 430 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santralinde kombine çevrim süreci tamamlandı. Böylece Özbekistan’daki toplam kurulu gücü 1.220 MW’a yükseldi. Santralin doğal gazının Özbekistan hükümeti tarafından bedelsiz karşılanması ve 25 yıllık dolar bazlı kapasite bedeli ile satış yapılması, yatırımın döviz cinsi gelir ve düşük maliyet avantajı yönünden cazibesini artırıyor. Firmanın 2030 hedefi çerçevesinde şekillenen yatırımı, aynı zamanda büyümesini de destekleyen bir gelişme.

YATIRIM FONLARI

YJY fonu, döviz bazlı enstrümanlarla getiri arayışında

Yeniköy Serbest Döviz Fonu (YJY), portföyünün %83’ünü özel sektör dış borçlanma araçlarına, %10’unu döviz mevduatına, kalan kısmını kamu borçlanma kâğıtları ve kira sertifikalarına yatırıyor. 36,8 milyar TL büyüklüğe ulaşan fonun yatırımcı sayısı 2.886. Yüzde 1,56 doluluk oranına sahip. YJY, serbest fon yapısı gereği piyasa koşullarına esnek uyum sağlayabiliyor. Kurumsal yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu fon, hem büyüklüğü hem de esnek döviz pozisyonuyla dikkat çekiyor. 2025 başından bu yana %17,78 ve son bir yılda da %28,73 getiri sağladı. Döviz bazlı yatırımlarda makul riskle istikrarlı getiri arayanlar için önemli bir alternatif olmakta. Piyasa oynaklığının azaldığı bu dönemde, düşük volatilite ile yatırımcısına getiri arayışına yöneliyor. Döviz bazlı getiri arayanlara hitap ediyor

TAHVİL

Borlease Otomotiv, %58,87 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Borlease Otomotiv, 30.07.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 355.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %58,87’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 180 gün vadeli olup ödeme tarihi 27.01.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %25,64 olacak.

%52 YILLIK BASİT FAİZ

31 Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,65 seviyesinde bulunuyor. Borlease Otomotiv’in çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in 9,35 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 31.07.2025 olurken piyasada TRFBORL12639 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GEN İLAÇ

Alzheimer ilacında birinci faz tamamlandı. Hastalar üzerinden ikinci faza geçiliyor

Nörodejeneratif hastalıkların tedavisine yönelik araştırmalar hız kazanırken, Gen İlaç geliştirdiği yenilikçi molekül SUL-238’in Faz-1 klinik çalışmasını tamamladı. Toronto’da düzenlenen Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı’nda açıklanan sonuçlara göre, ilaç sağlıklı gönüllülerde güvenli bulundu ve kan-beyin bariyerini etkin şekilde aşabildiği tespit edildi. Bu sonuç, özellikle Alzheimer gibi hastalıklarda ilaç etkisinin merkezi sinir sistemine ulaşması açısından kritik bir eşik anlamına geliyor. Faz-1 araştırmaları kapsamında 20– 80 sağlıklı gönüllüde güvenlik ve farmakokinetik ölçümler yapıldı. Alınan sonuçlarla Faz-2 aşamasında doğrudan hastalar üzerinde çalışmalara geçilecek. Bu, Türkiye’de geliştirilen ilk ileri aşama Alzheimer ilacı.

BİOTREND ÇEV. VE EN.

Türkiye’de Verra Plastik Sertifikasını alan ilk şirket oldu. Gelir modülüne yeni kalem eklendi

Biotrend Enerji, uluslararası sertifikasyon kuruluşu VERRA’nın “Plastik Atık Azaltım Programı”na Türkiye’den kayıt yaptıran ilk firma oldu. Bursa, Balıkesir, İzmir ve Uşak’taki tesislerde toplanan plastik atıklar, mekanik ayrıştırma sistemleriyle geri dönüşüme yönlendiriliyor. Sistem sayesinde atıklar çevreye bırakılmadan lisanslı depolama ya da geri kazanım sürecine dahil ediliyor. Böylece şirketin gelir modeline yeni bir kalem eklendi. Sertifikalar, karbon kredilerine benzer biçimde uluslararası pazarda alınıp satılabilecek. Böylece Biotrend, atıktan gelir yaratma vizyonunu, çevresel katkıların belgelendirilmesi yoluyla da çeşitlendiriyor. Şirketin önümüzdeki dönemde bu kapsamda ek gelir yaratması ve sertifika pazarında da aktif rol alması bekleniyor.

GERSAN ELEKTRİK

BAE’den iki büyük projede sipariş alındı. Toplam 6,4 milyon dolarlık üretim başlıyor

Türkiye’nin elektrik altyapı ekipmanları alanındaki önemli üreticilerinden Gersan Elektrik, yurtdışı siparişlerine iki yeni proje ekledi. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki iki büyük projeye yönelik alınan kablo kanalı ve busbar siparişlerinin toplam tutarı yaklaşık 6,44 milyon dolar seviyesinde. Siparişlere ilişkin üretim ve planlama süreci başlatıldı. Söz konusu siparişler, Gersan Elektrik’in Körfez bölgesindeki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra, teknik kapasitesinin de üst düzey projelerde tercih edildiğini gösteriyor. İki siparişin üretimi şirketin mevcut yurt dışı gelirlerini destekleyecek nitelikte. Özellikle enerji ve inşaat sektöründeki altyapı yatırımlarının sürdüğü bir dönemde alınan işler, şirketin ihracat kapasitesine katkı sağlamasına olanak verecek.