Geçen yedi ayda küçükler borsada güçlü kazandırdı

Yılın geride kalan ilk yedi ayında güvenli liman olarak değerlendirilen altın iyi bir performans sergiledi. Gram altın %44’lük yükselişle dikkat çeken bir artış kaydetti. Serbest piyasada işlem gören Cumhuriyet altını ve gümüş benzer getiriler sağladı. Dolar ve euro gibi döviz kurlarındaki artış ise altına göre daha sınırlı kaldı.

BIST Tüm-100’de rekor getiri

Borsada ise kimi küçük hisseler yükseliş hızları ile baş döndürdü. Dagi Yatırım ve Tera Yatırım yüzde 1000’i aşan yükselişleriyle getiri listesinin zirvesinde yer aldı. Sümer Varlık, Adese GMYO, Emek Elektrik gibi hisseler de %400’ü aşan çıkışlar gerçekleştirdi. Bu şirketlerdeki yükselişler, düşük bazlı fiyatlamanın yarattığı fırsatların ne kadar yüksek olabileceğini ortaya koydu.

BIST 100-30 hisseleri

Pasifik Eurasia, GrainTurk Holding ve Kuyas Yatırım %200’ün üzerinde getiriyle dikkat çekti. Enerji, gıda ve finansal hizmetler sektörü öne çıkan alanlar oldu. Özellikle Margün Enerji ve Enerya gibi şirketlerde sürdürülebilirlik temalı yatırımların etkisi hissedildi.

Savunma ve gayrimenkul güçlü

Aselsan, Emlak Konut ve Enka İnşaat, BIST 30 hisseleri arasında ilk sırada yer aldı. Aselsan %158 ile açık ara öne çıkarken, Emlak Konut ve Enka %50’ye yakın getiri sağladı. Tüpraş, Türk Telekom ve Garanti gibi şirketlerde ise getiriler daha dengeli seyretti. Bu tablo, sektör farklılaşmasının devam ettiğini gösteriyor. Yedi aylık performanslar, hem güvenli limanların hem de kimi hisselerin yatırımcıyı fazlasıyla ödüllendirdiğini gösteriyor.

ZEYNEP’E SOR

BORÇ/ÖZSERMAYE Mİ, BORÇ/TOPLAM VARLIK MI?

Borç/Özsermaye; kaldıraç göstergesi, güven, kredi iski analizi, ölçüm. Negatif sermaye sorunu, sektör farkı, tek başına yetersizlik, zamanla bozulma.

Borç/Toplam varlık; genel görünüm, sadelik ve netlik, yapısal kıyaslama, mali görünüm. Özsermayeyi ve likiditeyi görmeme, kârlılıkla zayıf bağ.

Şubatta geldi ve bir ara halka arzın altına düştü. Ancak piyasadaki genel seyirden olumlu etkileniyor

Balsu Gıda’nın son bir aydaki fiyat artışını neye bağlıyorsunuz? / Fatih Sütlüoğlu

Fatih, geçtiğimiz şubatta borsaya gelen Balsu Gıda ilk günler yatayda bir seyir izlerken ardından satıcıların daha etkin olmasıyla birlikte halka arz fiyatının da altına geriledi. Sonrasında piyasanın geneline yönelik olumlu atmosferin etkisiyle alıcılar güçlenirken fiyat da destek buldu. Hisse, 8-25 Temmuz arasında belirgin bir çıkış sergileyerek 26,22 TL ile en yüksek seviyesini gördü. Devamında gerilese de 20 Şubat tarihindeki ilk işlem fiyatına göre %39,9 yukarıda bulunuyor. 2025 ilk çeyrek mali tablolarında gözlenen satışlardaki %39 büyümeye bağlı olarak brüt kârı %129 arttı. Ancak dönem sonunda 85,8 milyon TL zararda olması sorun.

Yönetim Kurulu bedelsiz kararı aldı. Dağıtım için öncelikle SPK’nın onayından geçmesi şart

Altınay Savunma’nın bedelsiz için karar verdiği halde daha hesaplara geçmedi. Ne zaman geçer? / Selahattin Akkır

Selahattin, Altınay Savunma’nın Yönetim Kurulu 18 Temmuz günü %325 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Böylece sermayesini 235,3 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkaracak. Kaynak ise özsermaye enfl asyon düzletme farkından geliyor. Ancak bu kararın hayat bulabilmesi için öncelikle SPK’nın onayı gerekiyor. Mevcut durumda onay için süre vermek zor. Öte yandan bedelsiz kararları çoğunlukla yatırımcının ilgisini çeker. Bununla birlikte dağıtım tarihi belli olmadığından alımların ardından kâr satışları gelebilmekte. Yatırımcıların kısa vadeli beklentiler yerine uzun vadeli hedefl erle hareket etmesi daha sağlıklı olacaktır.

YATIRIM FONLARI

Ziraat Portföy’ün VFK fonu kısa vadede düşük riskle %51 kazandırdı

İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu (VFK), portföyünün %76’sını özel sektör kira sertifikalarına, %14’ünü TL katılma hesaplarına ve kalanını diğer faizsiz yatırım araçlarına ayırıyor. 4,95 milyar TL büyüklüğündeki fonun %1,33 doluluk oranı ve 5.496 yatırımcısı bulunuyor. VFK’nın ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığında tutuluyor ve portföyde yalnızca TL cinsinden ürünler yer alıyor. Risk değeri 1 düzeyinde olan fon, katılım finans ilkeleri doğrultusunda yönetiliyor. Yılbaşından bu yana %26,42, son 1 yılda ise %51,23 getiri sağlayan VFK, kısa vadeli ve düşük riskli getiri arayan yatırımcılar için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor. Dalgalı piyasa koşullarında istikrarlı performans sergileyen fon, nakitte bekleyenler için cazip bir park etme aracı konumunda.

TAHVİL

Vestel Beyaz Eşya, %58,15 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Vestel Beyaz Eşya, 31.07.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 463.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %51 olurken, bileşik faizi de %58,15’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 167 gün vadeli olup ödeme tarihi 15.01.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %23,33 olacak.

%51 YILLIK BASİT FAİZ

1 Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,68 seviyesinde bulunuyor. Vestel Beyaz Eşya’nin çıkardığı bononun yıllık %51 basit faiz oranı, TLREF’in 8,32 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 01.08.2025 olurken piyasada TRFVEST12613 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CVK MADEN

Yurt dışından yeni bir sipariş aldı. Ancak açıkladığı yeni iş bağlantıları zayıf kalıyor

Türkiye genelinde artan orman yangınları, madencilik sektörünü de doğrudan etkiliyor. CVK Maden’in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’e ait Harmancık Krom İşletmesi, Bursa Harmancık’taki orman yangınları nedeniyle faaliyetlerine geçici olarak ara verdiğini bildirdi. Yangının işletme sahasına sıçraması sonucu üç kuyu hasar gördü. Hasarın net boyutu, yangın tamamen kontrol altına alındığında belirlenecek. Yangınla mücadelede firmanın çalışanları, iş makineleri ve ekipmanları resmi makamların sevk ve idaresinde olacak şekilde destek veriyor. Operasyonel aksama dışında, güvenliğin sağlanması adına çevreyle entegre çalışmalar da yürütüldüğü ve yangın riski yok olana kadar yakın izleme altında tutulacağı ifade edildi. Duran üretimden kaynaklı satışlar azalabilir.

İMAŞ MAKİNA

Açıkladığı yeni iş bağlantıları zayıf kalıyor. Yurt dışından yeni bir iş aldığını duyurdu

İmaş Makina, eski Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden bir müşterisiyle 1,05 milyon dolar tutarında un değirmeni tesisi sözleşmesi imzaladı. Anlaşmaya ilişkin avans ödemesinin alındığı ve sevkiyatın yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. Gerçekleşen satış, İmaş Makina’nın döviz bazlı gelirini desteklemesine olanak verecek. Teslimat 2025 sonuna kadar gerçekleşiyor. Aynı süre zarfında tahsilatın yapılması halinde bilançosuna doğrudan katkı sağlaması mümkün olacak. Bununla birlikte şirketin yatırımcısı ile paylaştığı yeni işlerin TL bazlı toplam tutarı 2024 yıl sonu gelirinin %17,76’sına denk geliyor. Paylaşılan satışlara rağmen gelirinin zayıf kaldığı gözleniyor. Son açıklanan 2025 üç aylık mali tablolarda geliri %9 azalırken zarar oluştu.

FORTE BİLGİ İLETİŞİM

Kamu ve savunma odaklı üç yeni sözleşme imzaladı. Aldığı yeni işler gelirini büyütecek

Bilişim ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Forte, geçen hafta üç yeni iş alımıyla dikkat çekici bir performans sergiledi. Toplamda üç proje, şirketin KDV hariç 7 milyon doların üzerinde gelir elde etmesini sağlayacak. Donanım tedarikinin yanı sıra yapay zekâ sistemlerine yönelik altyapı kurulumları, Forte’nin kamu güvenliği ve savunma alanlarında artan etkinliğini gösteriyor. Şirket, özellikle yüksek performanslı sistemler ve büyük veri işleme alanlarında sahip olduğu uzmanlıkla bu tür projelerde tercih edilen tedarikçilerden biri haline geldi. Bu gelişmeler, Forte’nin gelir çeşitliliğini artırırken aynı zamanda uzun vadeli kontratlarla nakit akışını güçlendirme potansiyeli taşıyor. Savunma ve kamu sektörüyle kurduğu bağlar, büyümesini destekliyor.