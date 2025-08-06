Yabancı yatırımcı ağustosa seçici başladı

Yabancılar ağustosun ilk haftasında güçlü temalı hisselere yöneldi. Emlak Konut GMYO, yabancı payının en fazla artış yaşadığı hisse oldu. Payları % 0,82 yükselişle %37,11 oldu. Aselsan, Sabancı Holding, Tofaş ve Yapı Kredi gibi hisselerde de %0,5’in üzerinde artışlar kaydetti. Bu hisselerdeki hareket, kurumsal yatırımcıların yeniden pozisyon aldığını gösteriyor.

Banka ve sanayide yükseliş sınırlı

Türk Telekom, İş Bankası, Kardemir, Ford Otosan ve Garanti Bankası gibi hisselerde de yabancı payı sınırlı da olsa arttı. Yabancı ilgisinin, istikrarlı temettü ve operasyonel güç sunan hisselerde toparlandığı gözlendi. Bu grupta artışlar %0,45 ve aşağısında gerçekleşti.

Kâr realizasyonu olanlar

THY, Migros ve Ereğli Demir Çelik hisselerinde yabancı payları azaldı. THY’de %0,89 düşüş dikkat çekerken, Migros ve Ereğli’de de yabancı payı azaldı. Bu hareket, kısa vadeli kâr satışları ya da pozisyon azaltımı olarak değerlendirilmeli. Aynı şekilde Şişe Cam, Ülker ve Anadolu Efes hisselerinde de sınırlı gerilemeler görüldü.

Yeniden seçicilik

Yabancı yatırımcılar, yüksek likiditeye sahip ve orta vadede hikâyesi güçlü hisselere odaklanıyor. Şimdilerde gıda ve perakende gibi sektörlerde sınırlı geri çekilme, sanayi ve banka tarafında ise ölçülü giriş eğilimi ön planda. Ağustos ayına yabancı yatırımcının temkinli ama yönlü başladığı görülüyor. Güçlü bilançolar ve düşük çarpanlar yeniden ilgi görülürken veriler, seçici hareketin devam edeceğini işaret ediyor.

ZEYNEP’E SOR

SERMAYE KAZANCI MI, SERMAYE KAYBI MI?

Sermaye kazancı; yüksek getiri, likidite artışı, portföy performansı, psikolojik tatmin. Zamanlama riski, aşırı beklenti, piyasa ve yeniden yatırım riski.

Sermaye kaybı; risk yönetimi, portföy dengeleme, tecrübe kazancı, zarar kesme disiplini. Maddi kayıp, psikolojik etki, kayıp telafi zorluğu, güvensizlik.

Eurobond ihracıyla borcunu öteledi. Kısa vadede baskı sorunu yok. Ama kâra geçmesi şart

Zorlu Enerji’nin durumu nedir? Borçlarını oparlaması ne kadar süreyi alır? / Gürkan Yıldırım

Gürkan, Zorlu Enerji’nin finansalları ve CEO Elif Yener’in açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, şirketin borçluluğu hâlâ yüksek olmakla birlikte yönetilebilir seviyelerde olduğu söylenebilir. İlk çeyrek verilere göre toplam finansal borçlar %5 artarken net borcu %2 büyümeyle yaklaşık 49,6 milyar TL’ye çıktı. Buna karşılık özkaynaklarda %3’lük düşüş gözleniyor. CEO’nun verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz yıl yapılan eurobond ihracıyla vadede 3–4 yıllık bir zaman kazanıldı. Böylece, geri ödemelerde şirket üzerinde kısa vadede baskı ortadan kalkmış oldu. Ancak firmanın uzun vadede rahatlaması için kârlı bir yapıya kavuşması şart.

Geçen yıl düşen gelir ve kârlılık bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Zayıf seyir fi yatı etkiliyor

Coca Cola’nın fiyatının artmamasının sebebi gelir ve kârdaki düşüş mü? / Ergül Gezmiş

Ergül, Coca-Cola İçecek son bir yılda %34,16 düşerken aynı sürede BIST 100 Endeksi %3,63 geriledi. Bu zayıf performansta şirketin finansal tablolarındaki zayıfl ığın önemli bir etkisi oluğu söylenebilir. Geçen yıl başlayan kâr ve gelir düşüşü, 2025’in ilk çeyreğinde de devam ederek yatırımcı algısını olumsuz yönde etkiledi. Yılın ilk çeyreğinde gelir %4, esas faaliyet kârı %35 ve net dönem kârı %66 geriledi. Güçlü kur etkisine ve yurtdışı operasyonlara sahip şirketin bu düzeyde kârlılık kaybı yaşaması, yatırımcılar açısından ister istemez temkinli yaklaşmaya yol açarken fiyatın da endeksten daha zayıf bir seyir izlemesine sebep oldu.

YATIRIM FONLARI

HIM fonu son bir yılda yatırımcısına %55 kazandırdı

İkinci Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fonu (HIM), algoritmik ve istatistiksel modellerle şekillenen varlık dağılım stratejisiyle, yönlü ve nötr pozisyonları birleştirerek mutlak getiri hedefl iyor. Fon, %81 hisse senedi, %9 yatırım fonu katılım payı ve %2,6 özel sektör kira sertifikasından oluşan dengeli bir yapıya sahip. 432 milyon TL büyüklüğünde ve %3,05 doluluk oranına sahip. Fonun 1 yıllık getirisi %55,44, yılbaşından bu yana getirisi de %28 seviyesinde. Bu performans, düşük volatilite ile yüksek getiri arayan yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunuyor. HIM, geleneksel endeks takibi yerine, arbitraj fırsatlarını ve yönsüz işlemleri kullanarak piyasadan bağımsız değer üretmeye çalışıyor. Belirsizlik dönemlerinde korunma arayan yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

Karsan Otomotiv, TLREF+%3,5 faizden bono ihraç etti

Karsan Otomotiv, nitelikli yatırımcılara 04.08.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3,5 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 03.08.2026 olacak

TLREF+%3,5 YILLIK FAİZ

4Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,69seviyesinde bulunuyor. Karsan’’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %3,5 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFKRSN82614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALKİM KİMYA

Temmuz ayında teknik yatırımlarını tamamladı. Kapasitesini artırırken yeni siparişler alıyor

Alkim Kimya, potasyum sülfat üretimindeki teknik iyileştirmelerin ardından ihracat temposunu belirgin şekilde artırdı. Temmuz ayında tamamlanan teknik yatırımlar sonrası günlük üretim kapasitesi 110–120 tona ulaştı. Şirket, farklı ülkelere yönelik yaptığı anlaşmaları paylaştı. Potasyum sülfat, özellikle klor duyarlılığı olan tarım ürünlerinde tercih edilen yüksek kaliteli bir gübre türü. Alkim’in bu segmentte üretimi artırması, hem marj yapısını güçlendiriyor hem de dış ticaret gelirlerini çeşitlendirmesine olanak veriyor. Mısır gibi sodyum sülfat pazarlarında da etkinlik göstermesi, şirketin coğrafi çeşitliliğini artıran bir diğer unsur. Yüksek tonajlı siparişlerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Genişleyen pazarla döviz bazlı geliri artacak.

ODİNE SOLUTİONS TEK.

Yurt dışı açılımında önemli aşamayı tamamladı. Karadağ merkezli firmanın çoğunluğunu aldı

Odine Teknoloji, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirme hedefi doğrultusunda, Karadağ merkezli yazılım şirketi Logate D.O.O.’nun %53,03 hissesinin devrini tamamladığını duyurdu. Logate, ileri bağlantı çözümleri, sektör odaklı yazılım hizmetleri ve regülasyon uyumlu teknolojiler geliştiriyor. Bu satın alım, Odine’in yazılım odaklı ürün gamını genişletmesinin yanı sıra Avrupa Birliği pazarına erişimini doğrudan artıracak bir adım olarak nitelendiriliyor. Logate’in müşterileri arasında bölgedeki büyük telekom operatörleri de bulunuyor. Satın almanın tamamlanması, Odine’in yurt dışında da büyümek istediğinin işareti olarak görülmeli. Söz konusu satın almayla birlikte firmanın yazılım gelirlerini artırması ve AB regülasyonlarına uyum sağlamsı mümkün olacak.

TAV HAVALİMANLARI

BAE’den iki büyük projede sipariş alındı. Toplam 6,4 milyon dolarlık üretim başlıyor

TAV Havalimanları, tamamına sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı TAV Esenboğa Yatırım’ın tüm malvarlığını devralarak bünyesine katma kararı aldı. Bu işlem, “kolaylaştırılmış usulde birleşme” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Birleşmeyle TAV’ın sermayesi artırılmayıp, fon çıkışı da olmayacak. Ayrıca esas sözleşmede değişiklik yapılmayacak. Birleşme işlemi, yönetim kurulu onayıyla tamamlanacak. Birleşme için TAV’ın altı aylık mali tabloları esas alınarak SPK’ya başvuru yapılıyor. Ayrıca işlem, SPK’nın ayrılma hakkına ilişkin düzenlemeleri kapsamında da “önemli nitelikte işlem” olarak değerlendirilmediğinden, yatırımcılar açısından ayrılma hakkı doğmayacak. Birleşme, grup içi yapının sadeleştirilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması amacı taşıyor.