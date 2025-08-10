Kazandıran fonlarda hisse yoğunluğu önde

Kazandıran fonlar içerisinde haftanın lideri, katılım ilkesine uygun yapısıyla Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu öne çıktı. Fon, haftalık bazda %22,72’lik getiriyle ilk sırada yer alırken portföyünün ağırlıklı kısmını BIST Katılım Tüm Endeksi’ndeki hisselere ayırıyor. En büyük pozisyonu ise Fuzul GMYO. Hissenin haftalık %17,96 yükselmesi fonun performansına olumlu yansıdı.

Kazançlar dengeli

Çeşitlendirilmiş portföy yapısı, istikrarlı getiri sağlıyor. Hedef Portföy Başak Hisse

Senedi Serbest Fon, %8,97’lik haftalık performansıyla ikinci sırada yer aldı. Fon, BIST’te işlem gören farklı sektörlerden hisselerle çeşitlendirilmiş yapı sunuyor. Hisse yoğun stratejisi, piyasa genelindeki pozitif hava ile birleşince güçlü getiri sağladı.

Dinamik ve tematik fonlar listede

Sektör bazlı temalar, haftalık sıralamada öne çıkan diğer kategor oldu. Global Menkul Değerler’in Dinamik Serbest Fonu %6,34 getiri ile üçüncü olurken, Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Fonu %5,49’luk kazanç sağladı. Gıda ve içecek odaklı fon, sektör bazlı büyüme hikâyelerinden faydalanmayı amaçlıyor.

Enerji de kazandırdı

Ak Portföy Enerji Şirketleri Fonu %5,19’luk performansıyla enerji odaklı yatırımcıları sevindirdi. Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fonu da haftayı %5,10 getiriyle kapattı. Enerji sektöründeki toparlanma ve hisse bazlı seçici stratejiler bu sonuçlarda etkili oldu. Fonların performansı, hisse yoğun ve tematik stratejilerin kısa vadede güçlü getiri potansiyelini koruduğunu gösteriyor.

ZEYNEP’E SOR

NET SATIŞ BÜYÜMESİ Mİ, BRÜT KÂR BÜYÜMESİ Mİ?

Net satış büyümesi; pazar payı, talep göstergesi, ölçeklenme potansiyeli, rekabet gücü.

Düşük marj riski, geçici etki, dönemsellik ihtimali, nakit akış riski. Brüt kâr büyümesi; kârlılık kalitesi, verimlilik, maliyet yönetimi, sürdürülebilirlik, fiyatlama gücü. Satışı gizleme riski, dönemsellik, sektör farklılığı.

Mevcut saha yerine yeni bir alan belirleyecek. Bu süreçte ön lisans geçerliliğini koruyor

Ral Yatırım Holding’in Manisa’daki RES projesinin iptal edilme olasılığı var mı? / Yankı Kaya

Yankı, Ral Yatırım Holding’in %51 bağlı ortaklığı Ral Enerji, Manisa-Akhisar’daki Evkaftepe Rüzgar Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Tesisi projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Projenin iptal edildiğine dair çıkan haberler şirket tarafından yalanlandı. Teknik etkileşim analizleri sonucunda mevcut saha yerine yeni bir alan belirlenmesi gerektiği için ÇED başvurusu geri çekildi, ancak bu durum projenin sonlandırıldığı anlamına gelmiyor. Şirket, yeni sahayı belirledikten sonra mevzuata uygun şekilde yeniden ÇED başvurusu yapacak. Bu süreçte ön lisans geçerliliğini koruyor ve projeye yönelik teknik, idari hazırlıklar devam ediyor.

Kamu kurumlarına yaptığı işlerle gelirini büyütmek istiyor. Yeni iş bağlantıları geliştirmeli

Mia Teknoloji’nin satışlarında bir toparlanma var mı? Gelir ve kârı ne durumda? / Nilgün Güler

Nilgün, 2024 yılının yüksek satış ve kârlılık seviyelerinden gelen Mia Teknoloji, 2025 yılında özellikle savunma teknolojileri, biyometrik sistemler ve akıllı şehir çözümleri alanında yeni iş ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Şirketin sektördeki yeri şimdilerde kamu kurumları ve belediyelerle yaptığı işlere dayanıyor. Ancak bu işlerin gelinen aşamada sınırlı kaldığı gözleniyor. Yılın ilk çeyreğinde geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %61 azalarak 505,5 milyon TL’ye geriledi. Açıklanan yeni işler genel olarak, satış ve kâr tarafında belirgin bir toparlanma görülmediği yönünde. Firmanın yen iş bağlantıları geliştirebilmesi şart.

YATIRIM FONLARI

BFT fonu banka ağırlıklı portföyle getiriyi büyütmeyi hedefliyor

Banka ve Finans Sektörü Hisse Senedi Fonu (BFT), portföyünün %93,88’ini yerli banka ve finans şirketi hisselerine, kalanını yatırım fonu payları ile vadeli işlem teminatlarına ayırıyor. 173 milyon TL büyüklüğe ve %15,93 doluluk oranına sahip fon, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve TSKB gibi sektör liderlerine yüksek ağırlık veriyor. Yatırım stratejisi, bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmaya dayanıyor. Bu yapı, faizlerin yüksek seyrettiği ve bankacılık kârlarının güçlü olduğu mevcut konjonktürde sektörel büyümeden doğrudan pay almayı amaçlıyor. Aralık 2024’te işlem görmeye başlayan BFT, Yılbaşından bu yana %6,10 ve son bir ayda da %8,90 performans gerçekleştirdi. Mayıstan bu yana para girişi olan fon, ağustosta para çıkışı yaşadı.

TAHVİL

Eko Faktoring, TLREF+%4,25 faizden bono ihraç etti

yatırımcılara 11.08.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 75.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,25 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 10.08.2026 olacak.

TLREF+%4,25 YILLIK FAİZ

09 Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,79 seviyesinde bulunuyor. Eko Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,25 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFEKOF82617 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK TUBORG

Distribütörlük anlaşmasını imzaladı. Portföyünü genişleterek satış gelirlerini artırmak istiyor

Türk Tuborg, Beam Suntory ile Türkiye pazarında geçerli olacak bir distribütörlük anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Beam Suntory’ye ait ürünlerin ithalatı, satışı, pazarlaması ve dağıtımı Türk Tuborg tarafından gerçekleştirilecek. Beam Suntory, dünyanın önde gelen alkollü içecek üreticileri arasında yer alıyor ve portföyünde viski, cin, rom ve likör gibi geniş ürün grupları bulunuyor. Distribütörlük anlaşmaları, yerel iş ortağına ürün çeşitliliğini artırma ve farklı müşteri segmentlerine ulaşma imkânı tanıyor. Türkiye alkollü içecek pazarı, regülasyon kısıtlamalarına rağmen premium segmentte artan talep eğilimi gösteren bir yapıya sahip. Türk Tuborg, söz konusu iş birliği ile ürün portföyünü genişleterek satış gelirlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

MERCAN KİMYA

Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği ürünleri ihraç etmeye başladı. Rekabetini artırmayı hedefliyor

Mercan Kimya, Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği ve nano teknoloji ile ürettiği nano emülsiyon ürünlerinin ihracatına başladı. İlk aşamada Avrupa başta olmak üzere farklı pazarlardan gelen talepler doğrultusunda numune testlerini tamamladı ve sevkiyat sürecini başlattı. Bu adımla ihracat gelirlerini çeşitlendirmeyi ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefl iyor. Nano emülsiyon teknolojisi, kimya ve kozmetik başta olmak üzere gıda, tarım ve ilaç sektörlerinde ürünlerin çözünürlüğünü, etkinliğini ve stabilitesini artırmak amacıyla kullanılıyor. Küresel ölçekte nano teknoloji pazarının büyümesi, yüksek katma değerli ürünlere olan talebi destekliyor. İhracat hamlesi, kısa vadede gelir çeşitliliği sağlarken, uzun vadede bilinirliğini artıracak.

EFOR ÇAY

Ofçay’ı devralarak bünyesine dahil ediyor. Marka çeşitliliğinin yanı sıra pazar payı da artıyor

Efor Çay, Efor Holding tarafından satın alınan Of Çay’ı tüm aktif ve pasifl eriyle birlikte tasfiyesiz infisah yoluyla devralarak bünyesine dahil etme yoluna gidiyor. Şirket bu amaçla işlemlere başladığını duyurdu. Söz konusu girişim, firmanın pazardaki konumunu güçlendirme ve ölçek ekonomisinden yararlanma hedefini taşıyor. Türkiye’de çay sektörü, güçlü yerli tüketim talebi ve markalaşma potansiyeli ile önemli bir büyüme alanı. Şirket birleşmeleri, kapasite, dağıtım ve marka bilinirliği açısından sinerji yaratma potansiyeli taşıyor. Ofçay, sektörde bilinen bir marka olarak Efor Çay’ın portföyünü genişletirken pazar erişimini artırmasına ve maliyet avantajı sağlamasına olanak verebilecektir. Böylece gelir ve kârlılığı olumlu yönde desteklemesi bekleniyor.