Yabancı yatırımcı 7,3 milyon dolarlık hisse aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 10 Kasım haftasında 7,3 milyon dolar hisse alışı yaptı. Aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 131,0 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, DİBS (Ters Repo) satımları 0,1 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 4,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 29,2 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 29 milyar 177,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 205,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 189 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 746 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 60,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.